U2: Keine U-Bahn im Abschnitt Hauptbahnhof – Hohenzollernplatz an Wochenenden

U2 im Abschnitt Feldmoching – Hohenzollernplatz sowie Messestadt Ost – Hauptbahnhof

An sieben Wochenenden im Zeitraum von Freitag, 26. Januar, bis Sonntag, 17. März, gilt das folgende Konzept. Das Faschingswochenende ist ausgenommen.

Jeweils von Freitag, ca. 22:30 Uhr bis Betriebsende am Sonntag ist der Abschnitt Hohenzollernplatz – Hauptbahnhof gesperrt , dort kann keine U-Bahn fahren.

, dort kann keine U-Bahn fahren. Die U2 fährt im Abschnitt Feldmoching – Hohenzollernplatz und im Abschnitt Messestadt Ost – Hauptbahnhof jeweils alle 10 Minuten.

fährt im Abschnitt Feldmoching – Hohenzollernplatz und im Abschnitt Messestadt Ost – Hauptbahnhof jeweils alle 10 Minuten. Die U8 fährt samstags nur im Abschnitt Neuperlach Zentrum – Hauptbahnhof.

fährt samstags nur im Abschnitt Neuperlach Zentrum – Hauptbahnhof. Fahrgäste können zwischen Scheidplatz und Sendlinger Tor auf die U3 ausweichen. Im Abschnitt Sendlinger Tor – Hohenzollernplatz – Petuelring bietet die Tram 27 eine Alternative. Im Abschnitt Universität (U3/U6) – Josephsplatz – Nordbad (Tram 27, fußläufig vom Hohenzollernplatz) können Fahrgäste auf die Buslinien 153 und 154 umsteigen. Der Bus 153 fährt im genannten Zeitraum sogar zu erweiterten Betriebszeiten von ca. 4 Uhr bis ca. 2:30 Uhr. Außerdem bietet sich im Abschnitt Hauptbahnhof (U1/U4/U5/S-Bahn) – Königsplatz – Universität (U3/U6) – Ostbahnhof (U4/U5/S-Bahn) der CityRing 58/68 als Alternative an.

ausweichen. Im Abschnitt Sendlinger Tor – Hohenzollernplatz – Petuelring bietet die eine Alternative. Im Abschnitt Universität (U3/U6) – Josephsplatz – Nordbad (Tram 27, fußläufig vom Hohenzollernplatz) können Fahrgäste auf die umsteigen. Der Bus 153 fährt im genannten Zeitraum sogar zu erweiterten Betriebszeiten von ca. 4 Uhr bis ca. 2:30 Uhr. Außerdem bietet sich im Abschnitt Hauptbahnhof (U1/U4/U5/S-Bahn) – Königsplatz – Universität (U3/U6) – Ostbahnhof (U4/U5/S-Bahn) der als Alternative an. Am Faschingswochenende von Freitag, 9. Februar, bis Sonntag, 11. Februar, fahren die Züge regulär.

Bündelung mehrerer Arbeiten

Im Zuge der Sanierungsarbeiten hat sich herausgestellt, dass die Wandfarbe, die unter der Fassade zum Vorschein gekommen ist, nur mit mehr erheblichem Mehraufwand als im Zuge der Planung veranschlagt war, entfernt werden kann. Um die Bauarbeiten zügig und ohne größere Auswirkungen auf den Berufsverkehr abzuschließen, wurde die ursprünglich vorgesehene Sperrzeit um zunächst ein Wochenende verlängert. Voraussichtlich müssen die Arbeiten und damit auch die Sperrung in den Osterferien fortgesetzt werden.

Die Zeit der Sperrung wird außerdem dazu genutzt, weitere Maßnahmen umzusetzen, die sonst gesonderte Einschränkungen benötigen würden. So werden im Schatten der Wandsanierung parallel rund 450 Meter Schienen zwischen Königsplatz und Hauptbahnhof getauscht sowie diverse Instandsetzungsarbeiten im Abschnitt Theresienstraße – Königsplatz durchgeführt. Im Abschnitt Hauptbahnhof – Hohenzollernplatz wird außerdem noch die Feuertrockenlöschleitung verlängert.

Alte Wände in neuem Glanz

Die Sanierung der Wände ist notwendig, weil die Fassaden das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Dazu wird die Verkleidung an den Wänden entfernt und die Fassade gereinigt und instandgesetzt. Im Anschluss daran werden die Wände dann in einer neuen Optik wiederhergestellt. Bei der Gestaltung legen SWM und MVG Wert darauf, dass der individuelle Charakter der Bahnhöfe insbesondere in der Farbgebung erhalten bleibt.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste außerdem mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.