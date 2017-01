U2: The Joshua Tree Tour 2017

AUSGEWÄHLTE STADIONKONZERTE ZUM 30. JUBILÄUM DES ALBUMKLASSIKERS VON U2

“Der Titel gebührt einem Album, das sich mit dem Widerstand im Angesicht der totalen sozialen und politischen Ungerechtigkeiten auseinandersetzt… The Joshua Tree ist eine angemessene Antwort auf die heutige Zeit und zeichnet ein Bild, wie U2 es nie zuvor trostloser dargestellt haben: eine Vision zerstörter Hoffnungen, sinnloser Gewalt und Leid… Musik von großer Traurigkeit, aber ebenso unbeschreiblichem Mitgefühl, Akzeptanz und Ruhe.“ – Rolling Stone, 1987

Zum 30. Jubiläum ihres Albumklassikers kehren U2 mit der Joshua Tree Tour 2017 für ausgewählte Stadionkonzerte zurück. Auf jedem Konzert performt die Band das Album in voller Länge und wird während ihrer exklusiven Deutschlandshow am 12. Juli im Berliner Olympiastadion von Noel Gallagher’s High Flying Birds unterstützt.

Das am 9. März 1987 veröffentlichte, von der Kritik gefeierte „The Joshua Tree“ markiert U2s erstes Nr.-1-Album in den USA. Mit Hitsingles wie „With Or Without You“, „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ oder „Where The Streets Have No Name“ führte es die internationalen Charts an, darunter in Großbritannien und Irland, verkaufte weltweit mehr als 25 Millionen Exemplare und machte Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. zu Superstars.

U2 erschienen 1987 auf dem April-Titel des Time Magazine, ihre Arenakonzerte mussten in Stadien umziehen, um der explodierenden Nachfrage gerecht zu werden. Die Segel waren gesetzt, um einmal zu den großartigsten Live-Bands der Welt zu zählen. In den zwölf Folgemonaten kreierte die Band legendäre Momente, das Grammy ausgezeichnete, den Verkehr zum Erliegen bringende Musikvideo auf einem Dach in Los Angeles, der Erhalt eines BRIT und zwei Grammy Awards, darunter Album des Jahres, der erste von mittlerweile 22, machte U2 zur meistausgezeichneten Rockband in der Geschichte des Grammy.

U2s fünftes Studioalbum „The Joshua Tree“ wurde von Brian Eno und Daniel Lanois produziert. Sein Kult-Artwork festigte die Karriere von Fotograf und Regisseur Anton Corbijn. Die Aufnahmen fanden in den Windmill Land Studios und Danesmoate statt, das in der Folge zum Zuhause von Adam Clayton wurde.

„Es scheint, als hätte sich seit damals nichts geändert, als die Songs von The Joshua Tree ursprünglich geschrieben wurden, in Zeiten weltweiten Umbruchs, extremem Rechtspopulismus und der Gefährdung fundamentaler Menschenrechte.“ – The Edge

„Ich hörte mir kürzlich The Joshua Tree erstmals nach 30 Jahren wieder an… Es ist eine Oper. Viele Emotionen, die sich eigenartig aktuell anfühlen, Liebe, Verlust, zerbrochene Träume, die Suche nach Vergessenheit, Polarisierung… Ich habe einige dieser Songs oft gesungen, aber niemals alle. Nun habe ich Lust darauf, wenn unser Publikum so begeistert ist wie wir, wird es ein großartiger Abend.“ – Bono

„Es ist ein Vergnügen und eine Ehre, meinen Teil zu einer Show beizutragen, die nach wie vor die großartigste der Welt ist.“ – Noel Gallagher

Nach der bahnbrechenden iNNOCENCE + eXPERIENCE Arenatour in 2015 kehrt die Band mit U2: The Joshua Tree Tour 2017 erstmals wieder zurück auf die Stadionbühnen seit ihrer rekordverdächtigen U2 360° Tour (2009-2011), der mit weltweit mehr als 7,3 Millionen Besuchern erfolgreichsten Tour in der Geschichte überhaupt.

Tickets für die U2: The Joshua Tree Tour 2017 sind ab Mo., 16. Januar um 10 Uhr erhältlich. Zuvor haben die Fans die Möglichkeit, sich unter U2.com zu registrieren, um vom 11. Januar, 9 Uhr bis 13. Januar, 17 Uhr am Priority Presale teilzunehmen.

Die U2: The Joshua Tree Tour wird von Live Nation Global Touring produziert. UPS ist offizieller Logistikdienstleister der Tour.

Mi. 12.07.2017 Berlin Olympiastadion

