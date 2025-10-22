U2/U8: Kein Halt an der Theresienstraße und am Königsplatz an 6 Wochenenden

Die Stadtwerke München (SWM) setzen umfangreiche Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen an mehreren U-Bahnhöfen um (siehe Meldung „Modernisierungsmaßnahmen bei der U-Bahn“ vom 10. Oktober 2025). Um Synergien zu nutzen und die Einschränkungen möglichst gering zu halten, werden die Maßnahmen gebündelt, wo das möglich ist. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss den U-Bahnbetrieb dennoch zeitweise einschränken.

Ab Freitag, 24. Oktober, bis voraussichtlich 1. Dezember 2025 werden die Wände am U-Bahnhof Theresienstraße umfassend saniert. Dazu ist die U2 an sechs Wochenenden von Freitag, 24. Oktober, bis vsl. Sonntag, 30. November, jeweils von Freitag 22:30 Uhr bis Sonntag Betriebsschluss zwischen Hauptbahnhof und Josephsplatz unterbrochen, die U8 eingeschränkt:

Die U2 fährt dann in den Abschnitten Feldmoching – Scheidplatz – Josephsplatz und Messestadt Ost – Sendlinger Tor – Hauptbahnhof. Den gesperrten Abschnitt können die Fahrgäste zwischen Scheidplatz und Sendlinger Tor mit der U3 umfahren. Fahrgäste für die zwischen Scheidplatz und Hauptbahnhof liegenden Bahnhöfe können auf die Tramlinien 27 und 28 ausweichen.

fährt dann in den Abschnitten Feldmoching – Scheidplatz – Josephsplatz und Messestadt Ost – Sendlinger Tor – Hauptbahnhof. Den gesperrten Abschnitt können die Fahrgäste zwischen Scheidplatz und Sendlinger Tor mit der U3 umfahren. Fahrgäste für die zwischen Scheidplatz und Hauptbahnhof liegenden Bahnhöfe können auf die Tramlinien 27 und 28 ausweichen. Die U8 fährt an den betroffenen Samstagen auf dem verkürzten Linienweg Hauptbahnhof – Neuperlach Zentrum. Zwischen Sendlinger Tor und Olympiazentrum können die Fahrgäste auf die U3 ausweichen.

Am Sonntag, 23. November, wird im Schatten der Sperrung die Stromversorgung des Stellwerks Harthof erneuert. Die U2 fährt daher von ca. 1 Uhr bis ca. 9 Uhr nur im Abschnitt Hauptbahnhof – Messestadt Ost. Im Abschnitt Feldmoching – Scheidplatz fahren ersatzweise Busse. Vom Scheidplatz kommen die Fahrgäste in Richtung Innenstadt mit der U3 bzw. der Tram 28.

Zusätzlich wurde seit Montag, 6. Oktober, eine größere Baustelleneinrichtungsfläche in der Augustenstraße eingerichtet. Aus diesem Grund ist die Augustenstraße derzeit noch für den Durchgangsverkehr gesperrt. Ab Anfang Dezember wird die Einrichtung wieder abgebaut. Auch hierfür ist wieder eine ca. zweiwöchige Sperrung notwendig. In der Zwischenzeit bleibt die Fläche über den gesamten Zeitraum belegt, die Augustenstraße ist dann jedoch wieder einspurig befahrbar. Der Anliegerverkehr bis zur Baustelle bleibt zu jeder Zeit möglich. Geh- und Radwege sowie Zufahrten bleiben frei. Betroffen sind ausschließlich Fahrspuren und Parkplätze.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen sowie auf der Sonderseite mvg.de/u2nord über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de.