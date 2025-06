U2 und U8: Einschränkungen im Abschnitt Giesing – Innsbrucker Ring an Wochenenden

An den U-Bahnhöfen Giesing und Karl-Preis-Platz sanieren die Stadtwerke München (SWM) die Wände hinter den Gleisen im Rahmen des Grunderneuerungsprogramms der Münchner U-Bahn. Aus diesem Grund muss die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) den Betrieb der U2 und der U8 auf dem Abschnitt Giesing – Innsbrucker Ring zeitweise einschränken.

Giesing – Innsbrucker Ring: Am Wochenende 20-Minuten-Takt

An fünf Wochenenden im Zeitraum von Freitag, 6. Juni, bis Sonntag, 6. Juli, sowie an vier weiteren Wochenenden von Freitag, 22. August, bis Sonntag, 14. September, gilt das folgende Konzept:

Jeweils von Freitag, ca. 22:30 Uhr bis Betriebsende am Sonntag ist der Abschnitt Giesing – Innsbrucker Ring nur eingleisig befahrbar. Die U-Bahn kann dort nur alle 20 Minuten fahren. An Pfingsten endet die Einschränkung erst zum Betriebsende am Pfingstmontag, 9. Juni, und an Fronleichnam beginnt die Sperrung bereits am Mittwoch, 18. Juni, 22:30 Uhr.

Im Abschnitt Feldmoching – Giesing kann die U2 alle 10 Minuten fahren.

kann die U2 alle 10 Minuten fahren. Im Abschnitt Messestadt Ost – Innsbrucker Ring kommt im Wechsel alle 5 bzw. 15 Minuten ein Zug. Jeder zweite Zug wird über die U5 umgeleitet und fährt weiter im Abschnitt Ostbahnhof – West-endstraße. Damit besteht wie gewohnt Anschluss zum Hauptbahnhof sowie zusätzlich zu U3 und U6 am Odeonsplatz (U3/U6) und zur S-Bahn am Ostbahnhof und am Karlsplatz (Stachus).

Die U8 kann an den genannten Wochenenden nur im Abschnitt Olympiazentrum – Sendlinger Tor verkehren. Im Abschnitt Sendlinger Tor – Neuperlach Zentrum können die Fahrgäste auf die Linien U2 und U5 ausweichen.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungs-auskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.

Neugestaltung bis voraussichtlich Oktober

Die Sanierung der Wände ist notwendig, weil die Fassaden nach mehr als 40 Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Dazu wird ab Juni die Verkleidung an den Wänden entfernt und die Fassade gereinigt und instandgesetzt. Im Anschluss daran werden die Wände beschichtet, um einen übergangsweisen Zustand herzustellen. Die Rückbauarbeiten werden voraussichtlich Mitte September abgeschlossen. Die Neugestaltung ist ohne Einschränkungen für den Betrieb noch bis voraus-sichtlich Ende Oktober in den Betriebspausen geplant.

Für die Gestaltung haben SWM und MVG ein Gesamtgestaltungskonzept entwickelt. Dabei steht die ressourcenschonende und nachhaltige Modernisierung im Vordergrund. Bestandselemente sollen wo möglich erhalten und durch neue Elemente ergänzt werden. Im Rahmen des Gesamtgestaltungskonzepts wurde auch ein neues Farbkonzept für die Hintergleisfassaden erarbeitet. Die neuen Farbtöne wurden im Einklang mit den bestehenden Farben und Materialien entwickelt. So wird die spezifische und individuelle Bahnhofsidentität erhalten und durch eine neue, zeitgemäße und freundliche Farbgestaltung ergänzt.