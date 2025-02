U3: Am Dienstag ab 22:30 Uhr zwischen Moosach und Innenstadt auf U1 und U2 ausweichen

Am Dienstag, 18. Februar, verstärkt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) die U6 nach dem Champions-League-Spiel in der Allianz Arena. Damit die zusätzlichen Züge in der Innenstadt trotz der Einschränkungen durch die große U-Bahn-Baustelle „freie Bahn“ haben, kann die U3 ab 22:30 Uhr im nördlichen Abschnitt nur zwischen Moosach und Münchner Freiheit verkehren.

Fahrgäste der U3 werden gebeten, am Dienstag ab 22:30 Uhr im Abschnitt zwischen Moosach und Sendlinger Tor auf die Linien U1 (Olympia-Einkaufszentrum) bzw. U2 (Scheidplatz) auszuweichen und die U6 nach Möglichkeit zu meiden. U6-Fahrgäste bittet die MVG um Geduld, wenn es trotz des Zusatzangebots zu Überlastungen kommt. Der U6-Bahnhof Fröttmaning wird dann – wie in solchen Fällen aus Sicherheitsgründen geboten – jeweils für wenige Minuten gesperrt bis am Bahnsteig wieder genug Platz ist.

Auf dem Südast Brudermühlstraße – Fürstenried West fährt die U3 ohne weitere Einschränkungen. Zwischen Sendlinger Tor bzw. Hauptbahnhof und Brudermühlstraße sind aufgrund der Baustelle planmäßig die Ersatzbuslinien U3 und X3 im Einsatz.