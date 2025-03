U3: Am Mittwochabend zwischen Moosach und Innenstadt auf U1 und U2 ausweichen

Am Mittwochabend, 5. März, verstärkt die Münchner Verkehrsge-sellschaft (MVG) das Angebot nach dem Champions-League-Spiel in der Allianz Arena. Baustellenbedingt kann die U3 ab ca. 22:30 Uhr im nördlichen Abschnitt nur zwischen Moosach und Münchner Freiheit verkehren.

U6-Verstärkung zur Abreise nach Champions-League-Spiel

Seit Montag, 17. Februar, werden die U-Bahnlinien U3 und U6 wegen Modernisierungsarbeiten im südlichen Abschnitt von Bussen beziehungsweise einem Pendelzug ersetzt.

Zur Anreise vor dem Spiel fährt die U6 im fahrplanmäßigen 5-Minuten-Takt. Zusätzlichen Züge stehen bereit und werden bei Bedarf situativ zur Verstärkung eingesetzt.

Auch nach dem Spiel wird die U6 mit zusätzlichen Zügen verstärkt, so dass zwischen Arena und Innenstadt ein dichter Takt besteht.

U3 nach Fußballspiel nur im Abschnitt Moosach – Münchner Freiheit

Die U3 kann ab ca. 22:30 Uhr nur im Abschnitt Moosach – Münchner Freiheit fahren, da die Strecke bis Sendlinger Tor baustellenbedingt für die Züge der U6 freigehalten werden muss.

Fahrgäste der U3 werden gebeten nach dem Champions-League-Spiel am Mittwochabend, 5. März, ab ca. 22:30 im Abschnitt zwischen Moosach und Sendlinger Tor auf die Linien U1 (Olympia-Einkaufs-zentrum) und U2 (Scheidplatz) auszuweichen. Der Südast Brudermühlstraße – Fürstenried West ist nicht betroffen.

Engpässe zu erwarten – bitte Geduld!

Insbesondere nach dem Spiel ist mit Engpässen am U-Bahnhof zu rechnen, wenn Tausende Fans Richtung U-Bahn drängen. Der Bahnhof wird – wie in solchen Fällen üblich und aus Sicherheitsgründen geboten – bei drohender Überfüllung jeweils für wenige Minuten gesperrt bis am Bahnsteig wieder genug Platz für nachrückende Kunden ist.

Die MVG bittet dabei schon jetzt um etwas Geduld.