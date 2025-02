U3/U6: Ab 17. Februar Unterbrechung zwischen Sendlinger Tor und Brudermühlstraße/Implerstraße

Wie angekündigt erneuern die Stadtwerke München (SWM) in mehr als 40 Maßnahmen den südlichen Abschnitt der Linien U3 und U6. Am Anfang steht dabei die Erneuerung einer Weiche am Bahnhof Implerstraße ab Montag, 17. Februar.

Bis zum 9. März gilt daher ab dann folgendes Betriebskonzept:

Die U3 wird zwischen Brudermühlstraße und Sendlinger Tor durch Busse ersetzt.

wird zwischen Brudermühlstraße und Sendlinger Tor durch Busse ersetzt. Zusätzlich verbindet der Expressbus X3 die Brudermühlstraße mit dem Hauptbahnhof.

die Brudermühlstraße mit dem Hauptbahnhof. Statt der U6 fährt zwischen Implerstraße und Goetheplatz ein Pendelzug.

Alle Infos zur Maßnahme und zum Ersatzverkehr gibt es unter mvg.de/update.

Fahrpläne für Ersatzverkehr verfügbar

Betroffene Fahrgäste können ab sofort ihre Verbindung mit den Ersatzbussen und dem Pendelzug für die ersten drei Wochen überprüfen, um sich schon im Vorfeld auf die Zeit der Bauarbeiten vorzubereiten. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) empfiehlt dazu eine Verbindungssuche mit der Eingabe von Start und Ziel in der App MVGO oder auf mvg.de durchzuführen.

Fahrgastinformation

Auch die Fahrgastinformation zur Maßnahme und dem Ersatzverkehr ist bereits angelaufen. So befinden sich ab sofort mehr als 350 Aushänge an den U-Bahnhöfen auf beiden Linien U3 und U6 sowie 22 Stelen mit Hinweisen an wichtigen Wegpunkten. In den kommenden Wochen wird die Fahrgastinformation noch verstärkt.

Außerdem informiert die MVG neben Spots im Fahrgastfernsehen und auf den Infoscreens mit 120.000 Broschüren und mehr als 30.000 Infoflyern, die in den Infoboxen an den Bahnhöfen der Linien U3 und U6 ausliegen. Zusätzlich machen 200 Aufkleber und 150 Banner auf die Maßnahme aufmerksam. Betroffene Arbeitgeber und Unternehmen sowie Anwohner wurden bereits direkt kontaktiert.

In der Woche vor Beginn der Maßnahme wird auch die Wegeleitung zur besseren Orientierung installiert – mit rund 80 Bannern und mehr als 350 Aufklebern.

Persönliche Auskünfte an Infopoints

Ab Montag, 10. Februar, können sich betroffene Fahrgäste an den Infopoints an den U-Bahnhöfen Brudermühlstraße und Westpark persönlich über die Baumaßnahme und den Ersatzverkehr informieren. In den ersten beiden Wochen sind die Infopoints jeweils montags bis mittwochs besetzt.

Weichentausch und Modernisierung an U-Bahnhöfen

Die Arbeiten sind in zwei Phasen unterteilt: Ab Montag, 17. Februar, bis Sonntag, 9. März, modernisieren die SWM die Strecke und die Bahnhöfe im Abschnitt Poccistraße – Implerstraße. Neben der 49 Jahre alten Weiche südlich des U-Bahnhofs Implerstraße wird auch die Stromschiene auf einer Strecke von 500 Metern ausgetauscht. Außerdem wird die Hintergleisfassade an den Bahnhöfen Poccistraße, Implerstraße und Harras erneuert. Instandsetzungsarbeiten finden am Mauerwerk sowie an der Sprinkleranlage in dem Abschnitt statt.

Ab Montag, 10. März, bis 31. Mai findet der größte Teil der mehr als 40 Maßnahmen im Abschnitt Harras – Klinikum Großhadern statt. Die SWM erneuern die Beschilderung, das Blindenleitsystem sowie die Handläufe. Zudem werden brandschutztechnische Anpassungen wie Rauchschürzen und Einhausungen an den Treppen umgesetzt. Am Partnachplatz werden zwei Rolltreppen nach 41 Betriebsjahren ausgetauscht. Am Harras werden die Hintergleisfassade sowie die Sitzmöbel erneuert. Am Klinikum Großhadern werden die Glaspyramiden instandgesetzt und erste Vorbereitungen für die Verlängerung der U6 nach Martinsried getroffen.

Neben den genannten Modernisierungen an den Bahnhöfen finden auch Arbeiten auf der Strecke statt. Die Ergebnisse dieser Arbeiten bleiben den Augen der Fahrgäste zwar verborgen, sind aber essenziell für den Betrieb der U-Bahn. So werden neben sechs 49 Jahre alten Weichen südlich des U-Bahnhofs Harras auch die Stromschiene auf einer Strecke von 14.500 Metern sowie Fahrschienen auf einer Strecke von 2.100 Metern erneuert. Außerdem finden Instandhaltungsarbeiten an mehreren Notausstiegen, am Mauerwerk sowie der Sprinkleranlage und an vier Weichenabschnitten statt. Zudem wird der Schotter zur Stabilisierung der Gleise in diesem Abschnitt mit einer Stopfmaschine verdichtet.