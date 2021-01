U3/U6: Einschränkungen wegen Modernisierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor

Trotz Corona treiben die Stadtwerke München (SWM) die Modernisierung und den Umbau des U-Bahnhofs Sendlinger Tor weiter voran.

In den nächsten Wochen wird wieder auf der Bahnsteigebene der Linien U3 und U6 gearbeitet, weswegen es ab Samstag, 9. Januar, bis Donnerstag, 28. Januar, zu Einschränkungen auf diesen beiden Linien kommt.

An den Wochenenden müssen die U-Bahnlinien U3/U6 jeweils ab Samstag, ca. 21 Uhr bis Montagfrüh, ca. 5 Uhr in der Innenstadt unterbrochen werden.

Der Betrieb gestaltet sich in dieser Zeit wie folgt:

Im Abschnitt Odeonsplatz – Marienplatz – Sendlinger Tor – Goetheplatz fährt ein Pendelzug im 15-Minuten-Takt.

Die U3 ist zwischen Münchner Freiheit und Goetheplatz unterbrochen. Zwischen Moosach und Münchner Freiheit fährt sie im 10-Minuten-Takt, zwischen Goetheplatz und Fürstenried West alle 15 Minuten. Die gewohnten Busanschlüsse können teilweise nicht erreicht werden.

Die U6 ist zwischen Odeonsplatz und Implerstraße unterbrochen. Sie fährt zwischen Garching-Forschungszentrum und Odeonsplatz sowie zwischen Implerstraße und Klinikum Großhadern im 10-Minuten-Takt.

Unter der Woche fährt die U3 montags bis donnerstags jeweils ab ca. 23 Uhr bis Betriebsschluss auf ganzer Strecke im 20-Minuten-Takt. Die U6 pendelt in dieser Zeit im Norden zwischen Garching-Forschungszentrum und Münchner Freiheit sowie im Süden zwischen Fürstenried West und Implerstraße. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bittet ihre Fahrgäste, im von der U6 nicht bedienten Abschnitt die U3 zu nutzen.

Ab 29. Januar gehen die Arbeiten dann auf der Bahnsteigebene der U1/U2 weiter, über die Einschränkungen wird die MVG in einer gesonderten Meldung rechtzeitig informieren.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste unter anderem mit Aushängen an den Haltestel-len und Tickertexten über die Einschränkungen. Informationen zu Betriebsänderungen im Zusammenhang mit der Modernisierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor gibt es auch im Internet auf www.mvg.de/suse, in der App „MVG Fahrinfo München“, via Twitter sowie an der MVG Hotline unter 0800 344 22 66 00 (gebührenfrei).