U3/U6: Modernisierung des südlichen Abschnitts Implerstraße – Klinikum Großhadern

Einschränkungen im U-Bahnbetrieb

Leistungsstarker Ersatzverkehr

Bündelung von mehr als 40 Maßnahmen

Im Rahmen des Grunderneuerungsprogramms der Münchner U-Bahn planen die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mehrere Maßnahmen zur Sanierung und Modernisierung der Infrastruktur auf dem südlichen Streckenabschnitt der U3/U6.

Jan Ebering, Leiter Verkehrsinfrastruktur bei den SWM: „1975 wurde der Abschnitt Goetheplatz – Harras in Betrieb genommen, seit mehr als 30 Jahren fährt die U6 bis zum Klinikum Großhadern. Die Infrastruktur ist in die Jahre gekommen und muss erneuert werden. Gleichzeitig wollen wir die Einschränkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich halten. Dafür nutzen wir die Zeit der Streckensperrung, die wir für den Tausch von insgesamt sieben Weichen benötigen, um parallel so viele Sanierungs- und Modernisierungsprojekte wie möglich umzusetzen – insgesamt werden wir mehr als 40 Maßnahmen an den Bahnhöfen und auf der Strecke fertigstellen. So sparen wir außerdem Zeit und Kosten und vermeiden weitere Sperrungen. Damit wir den Fahrgästen während der Bauzeit einen starken Ersatzverkehr anbieten können, setzen wir knapp 30 Busse ein, von denen wir rund 25 mieten.

Die Arbeiten haben wir in zwei Phasen unterteilt: Ab Mitte Februar bis Mitte März 2025 wird eine Weiche am U-Bahnhof Implerstraße ausgetauscht. Ab Mitte März bis voraussichtlich Ende Mai setzen wir den größten Teil der Maßnahmen im Abschnitt Harras – Klinikum Großhadern um, darunter der maßgebliche Tausch von sechs Weichen. Der Zeitraum haben wir auf das erste Halbjahr 2025 festgelegt, damit die U-Bahn pünktlich zum Finale der UEFA Champions League am 31. Mai wieder im Regelbetrieb fahren kann.“

Kommunikationsmaßnahmen ab Ende des Jahres

Im Dezember startet die MVG mit der Information für die Fahrgäste. Die Kampagne umfasst Plakate, Banner, Flyer, Spots im Fahrgastfernsehen und im Infoscreen an den Bahnsteigen. Darüber hinaus werden betroffene Arbeitgeber und Unternehmen sowie Anwohner direkt kontaktiert.

Während der Bauzeit ist zur Wegeleitung der Fahrgäste Personal vor Ort. Außerdem informieren Bodentattoos, Infostelen und Aushänge über Alternativen und Ersatzverkehre.

Die Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf den Betrieb im Einzelnen:

– 17. Februar bis vsl. 9. März –

Weichenerneuerung Implerstraße

Betriebskonzept

Die U3 ist unterbrochen und fährt alle 10 Minuten in den Abschnitten Moosach – Sendlinger Tor und Fürstenried West – Brudermühlstraße.

ist unterbrochen und fährt alle 10 Minuten in den Abschnitten Moosach – Sendlinger Tor und Fürstenried West – Brudermühlstraße. Die U6 ist ebenfalls unterbrochen und fährt unter der Woche tagsüber alle 5 Minuten sonst alle 10 Minuten im Abschnitt Garching Forschungszentrum – Goetheplatz sowie alle 10 Minuten im Abschnitt Klinikum Großhadern – Implerstraße.

ist ebenfalls unterbrochen und fährt unter der Woche tagsüber alle 5 Minuten sonst alle 10 Minuten im Abschnitt Garching Forschungszentrum – Goetheplatz sowie alle 10 Minuten im Abschnitt Klinikum Großhadern – Implerstraße. Ein Pendelzug fährt alle 10 Minuten im Abschnitt Goetheplatz – Implerstraße.

fährt alle 10 Minuten im Abschnitt Goetheplatz – Implerstraße. Zwei Ersatzbuslinien verbinden jeweils im 5-Minuten-Takt die Haltestellen Brudermühlstraße – Implerstraße – Goetheplatz und Sendlinger Tor (Bus U3) beziehungsweise Hauptbahnhof (Bus X3).

verbinden jeweils im 5-Minuten-Takt die Haltestellen Brudermühlstraße – Implerstraße – Goetheplatz und Sendlinger Tor (Bus U3) beziehungsweise Hauptbahnhof (Bus X3). Die Buslinien 56 und 63 werden zusätzlich verstärkt.

Maßnahmen (Auswahl)

Auf der Strecke und an den Bahnhöfen im Abschnitt Poccistraße – Implerstraße:

Erneuerung einer Weiche südlich des U-Bahnhofs Implerstraße nach 49 Betriebsjahren

Erneuerung der Stromschiene auf einer Strecke von 500 Metern

Erneuerung der Hintergleisfassade (Poccistraße, Implerstraße, Harras)

Erneuerung der Sitzmöbel

Erneuerung der Handläufe und Ausstattung mit Handlaufbeschriftungen

Instandsetzung des Mauerwerks

Instandsetzung der Sprinkleranlage

– 10. März bis vsl. Ende Mai –

Maßnahmenbündel U6 Süd Harras – Klinikum Großhadern

Betriebskonzept

Die U3 fährt ohne Einschränkungen und wie gewohnt.

fährt ohne Einschränkungen und wie gewohnt. Die U6 fährt alle 10 Minuten im Abschnitt Garching-Forschungszentrum – Implerstraße und ab dort weiter über den Linienweg der U3 im Abschnitt Brudermühlstraße – Fürstenriedwest. Unter der Woche tagsüber kommt im Abschnitt Garching-Forschungzentrum – Brudermühlstraße alle 5 Minuten ein Zug. Im Abschnitt Harras – Klinikum Großhadern kann keine U-Bahn fahren.

fährt alle 10 Minuten im Abschnitt Garching-Forschungszentrum – Implerstraße und ab dort weiter über den Linienweg der U3 im Abschnitt Brudermühlstraße – Fürstenriedwest. Unter der Woche tagsüber kommt im Abschnitt Garching-Forschungzentrum – Brudermühlstraße alle 5 Minuten ein Zug. Im Abschnitt Harras – Klinikum Großhadern kann keine U-Bahn fahren. Zwei Ersatzbuslinien fahren verbinden die Haltestellen Klinikum Großhadern – Großhadern – Haderner Stern – Holzapfelkreuth – Westpark und weiter Partnachplatz – Harras – Brudermühlstraße (Bus U6, alle 10 Minuten) beziehungsweise Heimeranplatz – Donnersbergerbrücke (Bus X6, alle 5 Minuten).

fahren verbinden die Haltestellen Klinikum Großhadern – Großhadern – Haderner Stern – Holzapfelkreuth – Westpark und weiter Partnachplatz – Harras – Brudermühlstraße (Bus U6, alle 10 Minuten) beziehungsweise Heimeranplatz – Donnersbergerbrücke (Bus X6, alle 5 Minuten). Im Abschnitt Harras – Brudermühlstraße ergibt sich damit in Ergänzung mit dem ExpressBus X30 ein 3-Minuten-Takt.

ergibt sich damit in Ergänzung mit dem ExpressBus X30 ein 3-Minuten-Takt. Die Buslinien 56 und 63 werden zusätzlich verstärkt.

Maßnahmen (Auswahl)

Auf der Strecke

Erneuerung von sechs Weichen nach 49 Betriebsjahren (südlich des U-Bahnhofs Harras)

Erneuerung der Stromschiene auf einer Strecke von 14.500 Metern

Erneuerung der Fahrschienen auf einer Strecke von 2.100 Metern

Instandhaltung von Notausstiegen in 3 Streckenabschnitten

Instandsetzung des Mauerwerks

Instandsetzung der Sprinkleranlage

Instandhaltung von an vier Weichenabschnitten

Stopfarbeiten im Schotter zur Stabilisierung der Gleise

An den Bahnhöfen