Der Umbau des U-Bahnhofs Sendlinger Tor führt in den kommenden zwei Wochen zeitweise zu Einschränkungen bei den U-Bahnlinien U3 und U6. Betroffen ist der Spätverkehr nach 23 Uhr von Sonntag, 7. April, bis Donnerstag, 11. April, und von Sonntag, 14. April, bis Mittwoch, 17. April. Der Betrieb auf der U3/U6 wird während der Bauzeiten wie folgt gestaltet:

– Die U3 ist zwischen Münchner Freiheit und Goetheplatz unterbrochen. Die Züge fahren nur zwischen Moosach und Münchner Freiheit sowie zwischen Goetheplatz und Fürstenried West.

– Die U6 ist zwischen Odeonsplatz und Implerstraße unterbrochen. Die Züge fahren nur zwischen Garching-Forschungszentrum bzw. Fröttmaning und Odeonsplatz sowie zwischen Implerstraße und Klinikum Großhadern.

– Zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz fährt nur ein Pendelzug im 15-Minuten-Takt.

Fahrgäste werden gebeten, auch folgende Hinweise zu beachten:

– Die U3 kann im südlichen Abschnitt zwischen Goetheplatz und Fürstenried West nur im 15-Minuten-Takt fahren. Daher sind nicht alle gewohnten Bus-Anschlüsse erreichbar. Kunden wird geraten, sich rechtzeitig über die für sie beste Verbindung zu informieren.

– Je nach Ziel kann es erforderlich sein, mehrmals umzusteigen. Außerdem sind Kapazitätsengpässe nicht auszuschließen. Daher wird empfohlen, die U3/U6 zu meiden und auf alternative Verbindungen auszuweichen.

Hier die wichtigsten Ausweichmöglichkeiten:

– U3: Für Fahrten zwischen Innenstadt und Moosach wird empfohlen, auch die U2 ab/bis Scheidplatz zu nutzen. Außerdem bietet sich die U1 ab/bis Olympia-Einkaufszentrum als Alternative an. Richtung Fürstenried West ist je nach Uhr-zeit auch die S7 bis Obersendling (S-Bf. Siemenswerke) eine Möglichkeit.

– U6: Für Fahrten Richtung Garching/Fröttmaning wird empfohlen, bis Odeonsplatz auf die U4/U5 auszuweichen. Richtung Großhadern bietet sich ggf. bis Harras die S7 als Alternative an.

– Umfahrung mit dem Bus-CityRing: Mit Umstieg an den Haltestellen Giselastraße bzw. Universität und Goetheplatz kann der von den Bauarbeiten betroffene U-Bahn-Abschnitt in der Innenstadt mit den Buslinien 58 und 68 (CityRing) umfahren werden.