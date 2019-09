U4/U5: Ab Freitag, 6. September, wieder Halt am Karlsplatz (Stachus) in beiden Richtungen

Gute Nachrichten für alle Fahrgäste der U-Bahnlinien U4/U5: Der Austausch von drei Rolltreppen, die am U-Bahnhof Karlsplatz (Stachus) vom Bahnsteig in Richtung Einkaufszentrum führen, wird vorzeitig abgeschlossen.

Ab Betriebsbeginn am Freitag halten beide Linien in Fahrtrichtung Hauptbahnhof wieder wie gewohnt am Bahnhof Karlsplatz (Stachus). Das ist insbesondere auch erfreulich für die Besucher der 13. Shopping- und Kultur-Nacht „nachtschwärmer“, bei der die Geschäfte innerhalb des Altstadtrings und vom Karlsplatz (Stachus) bis zum Hauptbahnhof am Freitag, 6. September, bis 24 Uhr geöffnet haben.