U5-Verlängerung: Auswirkungen im Bereich Nordumgehung Pasing

Im Zusammenhang mit den künftigen Baumaßnahmen zur Verlängerung der U-Bahn-Linie U5 vom Laimer Platz nach Pasing kommt es im Umgriff des Bahnhofs Pasing zu großräumigen Verkehrsumlegungen, die teils erhebliche Einschränkungen für den Straßenverkehr mit sich bringen. Um die Leistungsfähigkeit der Kreuzung Josef-Felder-Straße/Pippinger Straße unter den Bedingungen der geänderten Verkehrsführung so leistungsstark wie möglich zu halten, wurde die Kreuzung umgebaut und eine Mittelinsel ergänzt. Die wesentlichen Arbeiten sind abgeschlossen. Auf der Pippinger Straße in Richtung Süden stehen jetzt wieder zwei Links- und zwei Rechtsabbiegespuren zur Verfügung. Bis zum Ende der ersten Juniwoche führt das Baureferat noch ergänzende Arbeiten im Norden des Kreuzungsbereiches durch. Auf der Josef-Felder-Straße stehen danach im unmittelbaren Kreuzungsbereich wieder zwei Fahrspuren in Richtung Westen zur Verfügung.

Während der gesamten Bauzeit des neuen U-Bahnhofs Pasing wird es immer wieder zu wechselnden verkehrlichen Einschränkungen im Bereich der Nordumgehung Pasing (Josef-Felder-Straße und angrenzende Kreuzungsbereiche) kommen. Um den Verkehr in der Josef-Felder-Straße trotz U-Bahn-Baustelle aufrecht erhalten zu können, errichtet das Baureferat den neuen U-Bahnhof zunächst halbseitig. Das bedeutet, dass während der kürzlich gestarteten ersten Bauphase der Verkehr auf die Nordseite der Josef-Felder-Straße verlegt werden muss – mit je einer Fahrspur pro Richtung. In einer späteren Bauphase wird der Verkehr auf die Südhälfte verlegt, sodass die nördliche Hälfte des späteren U-Bahnhofs entstehen kann. Das Baureferat stimmt sich eng mit dem Mobilitätsreferat und den weiteren Beteiligten ab, um Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Fortlaufend aktualisierte Informationen zu den Straßenverkehr betreffende städtische Baustellen stehen unter https://muenchenunterwegs.de/baustellenkarte zur Verfügung.

Detaillierte Informationen zum Bauablauf und dem neuen U-Bahnhof Pasing gibt es unter https://www.ubahnbau-muenchen.de/projekte/pasing.