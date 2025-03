U6: Ab 10. März Unterbrechung Richtung Klinikum Großhadern – SEV-Busse als Ersatz

Wie angekündigt erneuern die Stadtwerke München (SWM) in mehr als 40 Maßnahmen den südlichen Abschnitt der Linien U3 und U6. Die erste Phase der Bauarbeiten verläuft planmäßig und wird rechtzeitig am 9. März abgeschlossen. Ab Montag, 10. März, beginnt die zweite Phase mit der Sperrung der U6 zwischen Implerstraße und Klinikum Großhadern. Die U3 ist nicht mehr von den Bauarbeiten betroffen.

Ab dem 10. März gilt folgendes Betriebskonzept:

Zwischen Garching-Forschungszentrum, Innenstadt und Implerstraße fährt die U6 auf dem normalen Linienweg.

Ab der Implerstraße wird die U6 auf die Strecke der U3 umgeleitet: Sie fährt zur Brudermühlstraße und nach Fürstenried West.

Auf dem gesperrten Abschnitt Richtung Klinikum Großhadern fahren anstelle der U6 zwei Buslinien im Schienenersatzverkehr (SEV): SEV-Bus U6 zwischen Brudermühlstraße (U3/U6) und Klinikum Großhadern SEV-Bus X6 zwischen Donnersbergerbrücke (S-Bahn), Heimeranplatz (U4/U5) und Klinikum Großhadern

Die Fahrgäste werden gebeten, auch die bestehenden Buslinien zu nutzen, zum Beispiel: Bus X30 und 54 ab Brudermühlstraße (U3/U6) Bus 56 zwischen Klinikum Großhadern und Fürstenried West (U3/U6)



Individuelle Empfehlungen liefert die Verbindungsauskunft in der MVG-App MVGO und auf www.mvg.de.

Alle Infos zur Maßnahme und zum Ersatzverkehr gibt es unter mvg.de/update.

Persönliche Auskünfte am Infopoint

Ab Montag, 10. März, können sich betroffene Fahrgäste am Infopoint am U-Bahnhof Brudermühlstraße auch persönlich über die Baumaßnahme und den Ersatzverkehr informieren. Der Infopoint ist vom 10. bis 13. März von 7 bis 18 Uhr besetzt und am 14. März von 7 bis 14 Uhr.

Baustellenführungen für Bürger*innen

Die MVG lädt interessierte Bürger*innen und Presse zu Baustellenführungen an folgenden Terminen ein:

Mittwoch, 26. März, 17 Uhr – Partnachplatz: Führung für Bürger*innen

Donnerstag, 3.April, 15 Uhr – Harras: Führung für Bürger*innen

Mittwoch, 7.Mai, 17 Uhr – Klinikum Großhadern: Führung für Bürger*innen

Alle Anmeldedetails finden Interessierte ab sofort auf www.mvg.de/update.

Die Teilnehmerzahl pro Führung ist begrenzt. Die Führungen können leider nicht barrierefrei angeboten werden.

Weichentausch und Modernisierung an U-Bahnhöfen

Von Montag, 10. März, bis Freitag, 30. Mai findet in Phase 2 der Bauarbeiten der größte Teil der mehr als 40 Maßnahmen im Abschnitt Harras – Klinikum Großhadern statt. Die SWM erneuern unter anderem die Beschilderung, das Blindenleitsystem sowie die Handläufe. Zudem werden brandschutztechnische Anpassungen wie Rauchschürzen und Einhausungen an den Treppen umgesetzt. Am Partnachplatz werden zwei Rolltreppen nach 41 Betriebsjahren ausgetauscht. Am Harras werden die Hintergleisfassade sowie die Sitzmöbel erneuert. Am Klinikum Großhadern werden die Glaspyramiden instandgesetzt und erste Vorbereitungen für die Verlängerung der U6 nach Martinsried getroffen.

Neben den Modernisierungen an den Bahnhöfen finden auch Arbeiten auf der Strecke statt. Die Ergebnisse dieser Arbeiten bleiben den Augen der Fahrgäste zwar verborgen, sind aber essenziell für den Betrieb der U-Bahn. So werden neben sechs 49 Jahre alten Weichen südlich des U-Bahnhofs Harras auch die Stromschiene auf einer Strecke von 14.500 Metern sowie Fahrschienen auf einer Strecke von 2.100 Metern erneuert. Außerdem finden Instandhaltungsarbeiten an mehreren Notausstiegen, am Mauerwerk sowie der Sprinkleranlage und an vier Weichenabschnitten statt. Zudem wird der Schotter zur Stabilisierung der Gleise in diesem Abschnitt mit einer Stopfmaschine verdichtet.