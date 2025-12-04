U6: Fräszug nachts im Einsatz

Unterbrechung und 20-Minuten-Takt auf dem Nordast

Auf dem nördlichen Abschnitt der U-Bahnlinie U6 werden in den Nächten von Sonntag auf Montag, 7. /8. Dezember bis Donnerstag auf Freitag, 11./12. Dezember die Schienen bearbeitet. Für die Instandhaltung kommt in den Abend- und Nachtstunden ein Fräszug zum Einsatz. Der Betrieb auf der U6 ist jeweils von ca. 22:30 Uhr bis Betriebsschluss wie folgt:

In den Nächten von Sonntag auf Montag und Montag auf Dienstag wird die Linie in Fröttmaning unterbrochen:

Garching-Forschungszentrum – Fröttmaning im 20-Minuten-Takt

Fröttmaning – Klinikum Großhadern im 10-Minuten-Takt

In den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag fährt die U6 im Abschnitt Garching-Forschungszentrum – Fröttmaning im 20-Minuten-Takt. Die Züge fahren in beiden Richtungen auf Gleis 2 ab. Im Abschnitt Klinikum Großhadern – Fröttmaning kommt regulär alle 10 Minuten ein Zug.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch findet kein Fräszugeinsatz statt.

Die U6 verkehrt zum Fußballspiel regulär.

Der Fräszug wird im neuen Jahr noch auf den Linien U2, U3 und U6 unterwegs sein. Weitere Informationen und Hintergrundwissen gibt es auf mvg.de/fraeszug. Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de und in der App MVGO.