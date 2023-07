UBM Development, Baywobau und Rock Capital Group feiern Richtfest für Bauteil II der „Gmunder Höfe“ in München

Mix aus 58 Wohneinheiten nach KfW-55-Standard

5.317 Quadratmeter Bruttogrundfläche (oberirdisch)

Fertigstellung für das erste Quartal 2024 geplant

München, 27. Juli 2023. Gestern wurde für Bauteil II des im Süden von München entstehenden Projekts „Gmunder Höfe“ Richtfest gefeiert. In dem im Juli 2021 in einem Joint Venture von Baywobau, Rock Capital Group und UBM Development gestarteten Bauabschnitt entstehen sieben 1-Zimmer-, dreiundzwanzig 2-Zimmer-, zehn 3-Zimmer-, vierzehn 4-Zimmer- und vier 4,5-Zimmerwohnungen. Dabei handelt es sich ausschließlich um freifinanzierte Wohnungen, die die Anforderungen eines KfW-Effizienzhauses 55 erfüllen. Die Quantum Immobilien KVG hat die Neubauwohnungen für eine große Versicherungsgruppe erworben.

Die Wohnungen befinden sich auf den Grundstücken Hofmannstraße 31b, 33, 33a und 35 und gehören zu einem Ensemble aus drei Gebäuden mit insgesamt 525 Wohnungen, zwei Kindertagesstätten und zwei Läden/Cafés, die von der Bauträgergemeinschaft bis Ende 2024 in München-Obersendling errichtet werden.

„Im Projekt „Gmunder Höfe“ bauen wir nicht nur Wohnungen, sondern schaffen damit auch gesunden Lebensraum. Die Anwohner profitieren von kurzen Wegen in einem aufstrebenden Stadtteil und durchdachten Strukturen innerhalb der Wohnanlage. Ich danke allen beteiligten Unternehmen und Handwerkern für die gute, zuverlässige Zusammenarbeit“, erklärt Werner Huber, Geschäftsführer UBM Development Deutschland GmbH.

Anita Friemel, Geschäftsführerin der Rock Capital Investment GmbH, fügt hinzu: „Nachdem wir am Standort München-Obersendling einer der größten Entwickler und Eigentümer mit über 350.000 m² Bestands- und Entwicklungsflächen sind, freut es uns natürlich sehr, dass wir mit den Gmunder Höfen und deren besonderer Architektur und Qualität einen Beitrag für die Wandlung dieses ursprünglich gewerblich geprägten Standorts in ein lebendiges Münchner Stadtviertel leisten dürfen.“

Albert Hofmann, Vorstand der Baywobau Immobilien AG, ergänzt: „Es ist uns wichtig, die hohe Lebensqualität unserer Heimatstadt München nicht nur zu bewahren, sondern weiter zu steigern. Hierfür vorbildhaft sollen die Gmunder Höfe stehen mit ihrer soliden, modernen Bauweise der architektonischen Ästhetik, den ruhigen Innenhöfen und der guten Verkehrsanbindung.“

Die moderne Wohnanlage entsteht nach Entwürfen des Büros Hierl Architekten mit durchdachten Grundrissen und einer außergewöhnlichen Dach- und Fassadenkonstruktion in Naturstein-Quader-Optik. Die versetzt angeordneten Loggien und Dachterrassen schaffen einen hohen architektonischen Wiedererkennungswert durch verspringende Trauflinien. In dem ringförmigen, oberirdisch 4-6 Vollgeschosse umfassenden Gebäude steht ein Innenhof für gemeinschaftliche Nutzungen zur Verfügung. Die Wohnungen zum Innenhof erhalten im Erdgeschoss Garten- bzw. Terrassenanteile, alle darüber befindlichen Wohnungen öffnen sich mit Loggien bzw. Balkonen zum Außenraum.

Das Viertel liegt nahe dem Stadtzentrum und wird von großräumigen Grünflächen dominiert, dadurch ist das Wohnen nahe der Innenstadt nicht nur komfortabel, sondern auch erholsam. Ein weiterer Anziehungspunkt von Obersendling ist der kurze Weg bis zur Isar und dem Südpark, so wie die gut ausgebaute Struktur der öffentlichen Verkehrsmittel.

