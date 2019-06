Udo Lindenberg setzt seine triumphale Tour am 04.07.2020 auf dem Münchner Königsplatz fort

Spektakuläre Erfolge bei ausverkauften Konzerten – UDO LINDENBERG SETZT SEINE TRIUMPHALE TOUR 2020 FORT – Neue Städte! Große Events! Fantastische Shows!

Die Fans jubeln, die Kritiker sind hellauf begeistert, die UDO LINDENBERG TOUR 2019 ist längst ausverkauft. Und 2020 geht es weiter! „Seit dem spektakulären Opening seiner neuen Konzertshow wissen wir endlich, ist Udo Lindenberg nicht von dieser Welt“, schreibt die Berliner Morgenpost in ihrem aktuellen Konzertbericht und der Tagesspiegel zieht sein Fazit: „Udo Lindenberg zelebriert mit seinem Panikorchester ein Rocktheaterspektakel in der Mercedes-Benz-Arena…bearbeitet seinen ureigenen Udo-Lebensstoff mit Stücken wie ‚Lady Whiskey’, ‚Mein Body und ich’ oder ‚Mein Ding’…Und er präsentiert sich wie eh und je als Mahner und Warner, als Polit- und Protest-Udo.“ Mit opulentester Bühnenoptik, 80 Musikern, Sängern und Tänzern, zehn Nebelkanonen, zehn Spraymaster Flammeneffekten, 120 Lautsprechern vor einer 250 Quadratmeter großen LED Wand, zieht die Tourkarawane mit 19 Trucks und sechs Nightlinern noch bis 13. Juli durch die Arenen. Das Ergebnis ist spektakulär wie nie: „Szenische Fantasien im Sarkastic-Sound gegen Zölibat und für gleichgeschlechtliche Ehe“, schreibt die Leipziger Volkszeitung,…“neben diesen…Szenen immer wieder der andere Udo. Der Leise. Der Nachdenkliche. Der Empfindsame…“. Der Udo, der für Klimaschutz (mit seiner inzwischen 37 Jahre alten Öko-Anklage „Ratten“) und gegen Waffen, für Frieden oder gegen Trump und Putin, Stellung bezieht.

2020 wird UDO LINDENBERG seine triumphale Tour fortsetzen: Neue Städte sind ins Programm aufgenommen, große Events – wie z.B. auf dem Königsplatz in München – sind angekündigt, spektakuläre Überraschungen sind sicher. So wird UDO LINDENBERG nächstes Jahr auch wieder nach Österreich (einziges Konzert am 20. Juni 2020 in Wien) und die Schweiz (13. Juni, Zürich) gehen. Tourstart ist in Kiel (22. Mai 2020), in Berlin wird die Waldbühne am 29. Mai zum Udoversum.

Die Lust nach neuem Udopium ist ungebrochen.

Exklusiver Presale bei eventim.de am Mittwoch, 26. Juni 2019, 10.00 Uhr

Regulärer Vorverkaufsstart: Samstag, 29. Juni – 10:00 Uhr an allen VVK-Stellen.

