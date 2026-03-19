Über 1.000 Drohnen tanzen über München: DroneArt Show kehrt im April zurück

in wenigen Wochen startet in München eines der außergewöhnlichsten Open-Air-Erlebnisse des Frühjahrs: Die international gefeierte DroneArt Show 2026 macht vom 9. bis 11. April Station auf der Galopprennbahn München Riem. Nach ausverkauften Shows im vergangenen Jahr kehrt das visuelle Konzert-Spektakel mit erweitertem Programm, neuen musikalischen Arrangements und noch aufwendigeren Drohnenanimationen zurück.

Bereits vor Beginn der Show sind Besucherinnen und Besucher eingeladen, das Gelände zu erkunden und den Abend entspannt einzuläuten. Ein ausgewähltes Angebot an Speisen und Getränken sorgt für eine besondere Atmosphäre und macht den Veranstaltungsbesuch zu einem rundum gelungenen Abenderlebnis.

Im Zentrum der rund 65-minütigen Show steht ein Live-Streichquartett, das Werke großer Komponisten wie Vivaldi, Debussy, Mussorgsky, Saint-Saëns und Tschaikowsky interpretiert. Zeitgleich steigen über dem Publikum bis zu 1.000 hochpräzise synchronisierte Drohnen auf und übersetzen die Musik in leuchtende Bilder, abstrakte Formen und poetische Choreografien am Münchner Nachthimmel. Musik wird sichtbar, Licht wird erzählerisch, Technologie wird emotional.

Noch spektakulärer als im Vorjahr

Nach dem großen Erfolg der vergangenen Saison hebt die DroneArt Show das Erlebnis 2026 auf ein neues Niveau. Besucher:innen dürfen sich auf mehrere zentrale Neuerungen freuen:

Zwei neue musikalische Stücke im Live-Arrangement: The Sorcerer’s Apprentice und Flight of the Bumblebee

Einsatz von 1.000 Drohnen – doppelt so viele wie im Vorjahr

Über 15 Minuten neue Drohnenanimationen, exklusiv für die 2026-Edition entwickelt

Nach Stationen in Städten wie Los Angeles, Miami, Chicago, Portland, Paris, Bordeaux und Berlin ist München erneut Teil dieses globalen Tourneeprojekts. Präsentiert wird die DroneArt Show von Fever, der weltweit führenden Plattform für außergewöhnliche Live-Erlebnisse, in Zusammenarbeit mit NovaSky Stories, einem US-amerikanischen Pionier für immersive Drohnenshows auf höchstem technischem Niveau.

Ticketverkauf und weitere Informationen

Tickets sind ab sofort verfügbar. Der Ticketkauf erfolgt ausschließlich online über die Fever-Website oder die Fever-App. Die DroneArt Show ist ein einmaliges Open-Air-Erlebnis für Besucher:innen ab 8 Jahren.

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