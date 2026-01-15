Über 500 „Schwabinger Kindl“ mehr im Neubau – Zahl der Münchner Kindl insgesamt leicht gestiegen

In 2025 kamen insgesamt 20.906 „Münchner Kindl“ mit Geburtsort München nach Angaben des Standesamtes München zur Welt, das Statistische Amt München zählt 15.399 Neugeborene mit Wohnort München. Mit diesem moderaten Anstieg markiert das Vorjahr 2024 vorerst den „Geburten-Tiefstand“ der letzten Jahre in München, während sich auch in 2025 die Münchner Geburtenzahl weiterhin auf niedrigem Niveau bewegt (vgl. Tabelle unten). Erneut fanden die meisten Geburten der bayerischen Landeshauptstadt in einer Frauenklinik der MüK statt und mit 5.857 Geburten stieg auch die Gesamtgeburtenzahl der MüK im Vergleich zum Vorjahr leicht an. Von den 5.944 in der München Klinik geborenen Babys (die Zahlendifferenz ergibt sich aus den Mehrlingsgeburten, vgl. Tabelle unten) kamen in Schwabing 2.981 Kinder (2024: 2.606), in Harlaching 2.153 Kinder (2024: 2.147) und in Neuperlach 810 Kinder (2024: 1.157) auf die Welt.

Über 500 Babys mehr: Der „Neubau-Effekt“ in Schwabing

Am Standort Schwabing fällt auf: Es sind über 300 Kinder mehr zur Welt gekommen als im Vorjahr 2024. Im Vergleich zum Jahr 2023 (damals 2.426 Schwabinger Kinder) sind in 2025 mit 2.981 Kindern sogar über 500 „Schwabinger Kindl“ dazu gekommen und fast die „Schallmauer“ der 3.000 Geburten erreicht. 2025 war das erste Jahr, in dem die geburtshilfliche Versorgung in Schwabing ausschließlich im Neubau stattgefunden hat. 2023 war wiederum das letzte Vergleichsjahr komplett im Bestandsbau, denn im Mai 2024 hat das neue Schwabinger Eltern-Kind-Zentrum mit größerer und komfortabler Geburtsstation mit eigenem Sectio-OP eröffnet. Alle schwangeren Frauen, die sich für eine Geburt in Schwabing entschieden haben, konnten versorgt werden. Um der Nachfrage weiterhin gut gerecht zu werden, wurde der Neubau jüngst um einen siebten Kreißsaal erweitert. Perspektivisch sind am Standort zusätzliche geburtshilfliche Kapazitäten geplant.

Dr. Götz Brodermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der München Klinik: „An 5.944 MüK-Kindern zeigt sich, was unsere Teams in der Daseinsvorsorge für die Stadt München und darüber hinaus leisten. Die steigenden Geburtenzahlen in Schwabing machen exemplarisch den Neubau-Effekt sichtbar, auf den wir setzen und in den Stadt und Freistaat über eine Milliarde Euro investieren. Der Schwabinger Neubau ist die Blaupause für eine zukunftsweisende Geburtshilfe mit angeschlossener Frühgeborenen- und Intensivversorgung. Wir freuen uns darauf, in diesem Sommer unseren Harlachinger Neubau zu eröffnen und damit auch die geburtshilfliche Versorgung im Münchner Süden zum Wohl der werdenden Eltern qualitativ weiter zu stärken.“

Geburtshilfe im Münchner Süden am Standort Harlaching zusammengeführt

Auch in Harlaching steht der Klinik-Neubau in den Startlöchern: die neue München Klinik Harlaching wird im Mai 2026 offiziell eingeweiht und anschließend im Sommer in Betrieb genommen. Dort führt die München Klinik die Geburtshilfe und Gynäkologie im Münchner Süden zusammen. Bereits Mitte Dezember 2025 ist dazu das Neuperlacher Geburtshilfe-Team an den Standort Harlaching umgezogen. Am 8. Dezember 2025 kam mit Juno Aurora das letzte von insgesamt über 53.000 Kindern am Standort Neuperlach auf die Welt, bevor das Team sein neues Zuhause in Harlaching bezogen hat. Bis zum Umzug in den Neubau findet die Geburtshilfe in Harlaching im direkt benachbarten Bestandsgebäude statt, in dem mit zwei neuen Kreißsälen, zwei Wehenzimmern sowie einer zweiten Wochenbettstation der Rahmen für die erweiterte Aufnahme von Schwangeren geschaffen wurde. Das Team der Frauenklinik nimmt in den kommenden Monaten an der Vorbereitungsphase für den Umzug in den Klinik-Neubau teil. Am Standort Harlaching entsteht ein großes Zentrum für Frauengesundheit mit Versorgungsangeboten für mehr als 3.000 Geburten pro Jahr. Familien profitieren dann an beiden geburtshilflichen Standorten in Schwabing und Harlaching von der hochmodernen Ausstattung der Neubauten sowie von der engen Anbindung an die Kinderklinik und die renommierte Neonatologie.

Die beiden Chefärzte der Frauenkliniken, Prof. Christoph Scholz (Harlaching) und Dr. Olaf Neumann (Schwabing), betonen: „5.944 neugeborene Babys in der München Klinik – das ist eine Zahl, hinter der eine enorme Teamleistung aller beteiligter Berufsgruppen steht. Wir danken den Familien aus München und darüber hinaus für das Vertrauen, das sie unserer Geburtshilfe jeden Tag für jedes neugeborene Leben entgegenbringen. Optimale Daseinsvorsorge für Frauen ist eine tragende Säule einer zukunftsorientierten Gesellschaft. Unsere Neubauten in Schwabing und Harlaching setzen hier ein starkes Zeichen und ermöglichen uns, heute und in Zukunft, eine optimale Frauengesundheit für unsere Stadt zu gewährleisten.“

Ein ganz besonderes Zwillingspärchen

Unter den Neugeborenen in der MüK waren in diesem Jahr auch 87 Zwillingspärchen. Darunter ist mit Ella und Emma ein ganz besonderes Zwillingspaar in Schwabing. Das Kuriose: Ella und Emma sind Zwillinge, haben aber zwei unterschiedliche Geburtstage. Die Mädchen kamen auf natürlichem Weg mit einem Abstand von nur zwölf Minuten auf die Welt. Doch während Ella (Geburtsgewicht 2740 Gramm) noch am Sonntag (16. Februar 2025) um 23.50 Uhr das Licht der Welt erblickte, wurde ihre jüngere Schwester Emma (Geburtsgewicht 2920 Gramm) zwei Minuten nach Mitternacht geboren – und damit schon am Montag (17. Februar 2025). Dieser seltene Zufall führt nun dazu, dass die beiden Mädchen sich zwar lange den Mutterbauch teilten, aber nicht den Geburtstag teilen. Chefarzt Dr. Olaf Neumann bezeichnete die Geburt der beiden Mädchen als im wahrsten Sinne des Wortes „unwahrscheinliche Traumgeburt“. Auch 55 kleinste Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht unter 1250 Gramm wurden in 2025 in der München Klinik geboren und neonatologisch versorgt. Mit 27 kleinsten Frühgeborenen in Schwabing und 28 Frühgeborenen unter 1250 Gramm in Harlaching sind die Kinder an beiden neonatologischen Standorten der MüK nahezu gleich verteilt. Die München Klinik versorgt in der Neonatologie an den Standorten Harlaching und Schwabing unter Leitung von Chefarzt Prof. Marcus Krüger Früh- und Risikogeborene auf der höchsten Versorgungsstufe (Perinatalzentrum Level 1). „Unsere beiden Standorte haben – wie schon in den Vorjahren – erneut die Mindestzahl von 25 extrem frühgeborenen Kindern erreicht und erfüllen damit diese Anforderungen an Perinatalzentren der höchsten Versorgungsstufe. Das steht für eine Versorgung auf höchstem Niveau, die wir für unsere Stadt anbieten. In der Frühgeborenenmedizin zählen nicht in erster Linie Zahlen oder Gewicht, sondern vor allem die Qualität der Behandlung: Unser Ziel ist es, die kleinen Patientinnen und Patienten mit möglichst wenigen Komplikationen nach Hause entlassen zu können“, so Chefarzt Prof. Marcus Krüger. Das Perinatalzentrum Harlaching ist als einziges in München nach „Perizert“ zertifiziert. Die MüK Schwabing ist als einzige Klinik in München als „babyfreundliche Geburtsklinik“ zertifiziert. „Es geht darum, jede Entbindung individuell, familienorientiert und natürlich zu begleiten. Wir unterstützen die Nähe von Mutter und Kind von Anfang an und betreuen intensiv beim Stillen“, so Isabel Böttrich, Leitende Hebamme in Schwabing. Durch die bereits in 2024 in Harlaching etablierte Frauenmilchbank kann die MüK allen extrem kleinen Frühgeborenen an beiden Standorten eine Frauenmilchversorgung anbieten, bis die Mutter genug eigene Milch hat.

Neugeborene in München1 Neugeborene Münchner*innen2 Geburten in der MüK3 Babys in der MüK Drillinge in der MüK Zwillinge in der MüK 2017 23.377 17.629 6.072 6.194 4 114 2018 23.512 17.587 6.097 6.214 1 115 2019 23.463 17.509 6.013 6.139 5 116 2020 23.198 17.593 6.089 6.204 4 107 2021 24.089 18.330 6.637 6.740 1 101 2022 22.284 16.540 6.146 6.268 1 120 2023 21.110 15.667 5.789 5.886 2 93 2024 20.415 15.221 5.816 5.910 1 92 2025 20.906 15.399 5.857 5.944 0 87

1 Die Zahl der Neugeborenen in München basiert auf den Angaben des Geburtenbüros des Standesamt München (inkl. München-Pasing). Zur Zahl zählen alle Kinder mit eingetragenem Geburtsort München, die demzufolge in einer Münchner Klinik oder Geburtseinrichtung zur Welt kamen. Nachbeurkundungen und Auslandsgeburten wurden abgezogen.

2 Die Zahl der neugeborenen Münchnerinnen und Münchner erhebt das Statistische Amt München. Zur Zahl zählen auch die Kinder, die in München ihren Hauptwohnsitz haben, aber in einer Klinik außerhalb Münchens geboren wurden. Hingegen gehören Kinder, die nicht in München wohnen, aber in einer Münchner Klinik auf die Welt kamen, nicht dazu. Die Zahl der im Einzugsgebiet München geborenen Kinder weicht daher ab.

3 Bei den Geburtenzahlen ist die Zahl der Geburten von der Zahl der geborenen Babys zu unterscheiden. Die Differenz ergibt sich aus den Mehrlingsgeburten. Bei Drillingen wird beispielsweise mit einer Geburt, aber mit drei Babys gerechnet.

Die München Klinik (MüK) ist mit ihren Standorten in Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing und Europas größter Hautklinik in der Thalkirchner Straße Deutschlands zweitgrößte kommunale Klinik und der größte und wichtigste Gesundheitsversorger der Landeshauptstadt München. Rund 8000 Mitarbeitende setzen sich „JEDEN TAG für JEDES LEBEN“ ein. Die München Klinik bietet Diagnostik und Therapie für alle Erkrankungen in München und im Umland und genießt deutschlandweit einen ausgezeichneten Ruf – mit innovativer und hoch spezialisierter Medizin und Pflege und gleichzeitig als erste Ansprechpartnerin für die medizinische Grundversorgung. Rund 110 000 Menschen lassen sich hier im Schnitt pro Jahr stationär und teilstationär behandeln. Mit jährlich rund 6000 Geburten kommen hier deutschlandweit die meisten Babys zur Welt. Auch in der Notfallmedizin ist die München Klinik die Nummer 1 der Stadt: Über 130 000 Menschen werden jedes Jahr in den vier Notfallzentren aufgenommen – das entspricht rund einem Drittel aller Notfälle der Landeshauptstadt. Im Rahmen des Zukunftskonzeptes MüK 20++ und unter dem Leitgedanken „Medizin führt“ stellt sich die MüK als DIE Gesundheitsversorgerin der Stadt zukunftsfähig auf und investiert in eine moderne Infrastruktur und Digitalisierung. Die Standorte sind entweder Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität oder der Technischen Universität München. Der eigene Bildungscampus ist mit rund 500 Ausbildungsplätzen die größte Bildungseinrichtung im Pflegebereich in Bayern. Als gemeinnütziges Krankenhaus finden in der München Klinik Daseinsvorsorge und herausragende Medizin zusammen und stellen das Gemeinwohl in den Vordergrund: Patient*innen, deren Angehörige und die Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege, die sich mit ihrer täglichen Arbeit für die Gesundheitsversorgung Münchens einsetzen, können von Zuwendungen in Form von Spenden profitieren – beispielsweise durch die Finanzierung von Spielzimmern für Geschwisterkinder, Erholungsmöglichkeiten und Fortbildungen. Dafür zählt jeder Euro.