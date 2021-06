Übergabe von Wirtshaus zum Stiftl in München an Restaurantkette HeimWerk

ÜBERGABE WIRTSHAUS ZUM STIFTL AN HEIMWERK – SCHNITZEL & FREUNDE

Zum 15. Juli 2021 übergibt Lorenz Stiftl das moderne Wirtshaus im Tal 15 an den geschäftsführenden Gesellschafter Archibald Graf von Keyserlingk der Münchner Gast & Wirt GmbH, der Betreibergesellschaft des Fresh Casual-Konzepts „HeimWerk“. Wo zuvor Tresore und Bankschalter der Santanderbank standen, eröffnete Familie Stiftl das junge Wirtshauskonzept vor drei Jahren. Künftig wird es viele Schnitzelvarianten in Slow Food-Qualität und auch ein anderes Bier geben.

Lorenz Stiftl will sich mit seiner Frau Christine mehr auf das historische Wirtshaus „Altes Hackerhaus“ mit Biergarten im Innenhof in der Sendlinger Straße 14, konzentrieren. Sie wollen dort als Wirtepaar präsenter sein. „Wir haben uns im Hackerhaus nun gut eingelebt und als Gastgeber ist es heutzutage noch wichtiger als je, persönlich für seine Gäste da zu sein.“ so Lorenz Stiftl.

Archibald Graf von Keyserlingk will den Erfolg von HeimWerk weiter ausbauen. Bisher gibt es das Konzept an drei Standorten: in München Schwabing und Glockenbachviertel, sowie in der Altstadt von Düsseldorf. Im Herbst soll das vierte HeimWerk im Tal 15 eröffnet werden. Zuvor wird die Inneneinrichtung an das innovative Konzept in den holzvertäfelten Gasträumen und auf der Freischankfläche angepasst.

Die Markengastronomie HeimWerk ist offizieller Unterstützer von SLOW FOOD DEUTSCHLAND e.V. und steht für: Regionalität und Nähe, artgerechte Tierhaltung, ohne künstliche Zusatzstoffe, täglich frisch und hausgemacht und für Vermeidung von Speiseabfällen.

Zu Schnitzel & Freunde gibt es Cocktails und Biere, wobei an der neuen Adresse auch eine neue Brauerei für frisch gezapftes Bier sorgen wird. Die älteste Brauerei Münchens, Augustiner Bräu, kommt diesmal zum Zug. Und das gute Münchner Leitungswasser gibt es kostenlos zum Selberzapfen.

