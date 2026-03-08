Überschlag in Milbertshofen – zwei Personen kommen mit leichten Verletzungen davon

Am Samstag, den 07.03.2026, gegen 22:40 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger (deutsche Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in Dachau) die Leopoldstraße mit einem Pkw Alfa stadtauswärts. Mit im Fahrzeug befanden sich noch vier weitere Personen.

Kurz nach dem Überqueren der Schenkendorfstraße verlor der 18-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw. Dabei geriet der Pkw gegen einen dortigen Bordstein, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich anschließend. Der Pkw kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Alle Insassen konnten den Pkw eigenständig verlassen.

Durch den Unfall wurden zwei 17-jährige Mitfahrer leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in Münchener Krankenhäuser verbracht. Alle weiteren Mitfahrer sowie der 18-Jährige selbst blieben unverletzt.

Der Pkw wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Der Sachschaden wird auf über 80.000,00 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Leopoldstraße in nördliche Richtung für ca. zweieinhalb Stunden gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich der Unfallursache, werden durch die Verkehrspolizei München geführt.