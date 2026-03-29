Übungen der Münchner Polizei in Schwabing

Am Montag, 30.03.2026, Mittwoch,08.04.2026, 01.04.2026 und Donnerstag, 09.04.2026 von jeweils 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, findet im Bereich des Willi-Graf-Gymnasiums eine polizeiliche Übung statt.

Hierbei agieren die Einsatzkräfte u.a. mit Schutzausrüstung und Platzpatronen.

Es wird die Einsatztaktik und das Vorgehen in sog. „Lebensbedrohlichen Einsatzlagen“ in einem Rahmen trainiert, der durch das regelmäßig stattfindende Polizeiliche Einsatztraining, insbesondere durch die hohe Anzahl an teilnehmenden Einsatzkräften, nicht dargestellt werden kann.

Während der Übungsdurchgänge kann es dazu kommen, dass Knallgeräusche und Schreie zu hören sind. Durch die Übung besteht keine Gefahr für Unbeteiligte.

Sollten Sie aufgrund von Wahrnehmungen verunsichert sein, kann jederzeit die Polizei über den Notruf 110 verständigt werden.