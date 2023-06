UEFA EURO 2024: Ein Jahr bis zum Eröffnungsspiel in München

Heute ist es exakt noch ein Jahr, bis die Fußball-Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel in München angepfiffen wird. Aus diesem Anlass wurde heute eine jeweils im EURO 2024-Design gebrandete MVG-Tram und ein -Bus vorgestellt – die ab sofort bis zum Ende des Turniers durch München fahren werden, aber schon jetzt für Vorfreude auf das drittgrößte Sportevent der Welt sorgen sollen.

Bei der Vorstellung der Tram und des Busses waren neben der Sportbürgermeisterin Verena Dietl auch Sportreferent Florian Kraus, der Host City München-Botschafter, Dr. Felix Brych, MVG-Geschäftsführer Ingo Wortmann, die BFV-Vizepräsidentin Silke Raml, EURO2024-Langzeit-Volunteers und Schüler*innen des Theodolinden-Gymnasiums mit dabei.

Zudem startet heute die Bewerbungsphase für die Volunteers. Die freiwilligen Helfer*innen haben die Möglichkeit, Teil der Fußball-Europameisterschaft zu werden und dem internationalen Publikum Hilfestellungen in unterschiedlichen Bereichen zu bieten. Die Volunteers sind für den reibungslosen Ablauf und das Gelingen der EM unabdingbar und werden damit zum Aushängeschild der Host City München. Die Plattform ist ab sofort für alle Interessierten freigeschaltet unter www.euro2024volunteers.com.

„365 Goals“- und „Giant Trophy“-Aktivierungen am Odeonsplatz

Den ganzen Tag über gab es auf dem Odeonsplatz zudem die Möglichkeit, als 9-Meter-Schütze auf einem Kunstrasen-Fußballplatz gegen einen Torwart anzutreten und damit selbst aktiv zu werden. Symbolisch für die 365 Tage bis zum Turnier wurden 365 Tore geschossen. Neben dem Fuß- ball-Court wurde zudem die „Giant Trophy“ aufgebaut, ein großer EM-Pokal, der von den Besucher*innen gerne als Foto-Motiv genutzt wurde. Sportbürgermeisterin Verena Dietl: „Ich freue mich riesig auf die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr und dass wir dieses großartige Sportereignis nochmal in voller Blüte erleben dürfen. 2021 waren wegen den nötigen Beschränkungen der Corona-Pandemie nur eingeschränkt Zuschauer*innen im Stadion möglich. Dieses Mal möchten wir als weltoffene Stadt mit Herz mit dem internationalen Publikum aus Europa und der ganzen Welt ein großartiges und nachhaltiges Fußball-Fest feiern.“ Sportreferent Florian Kraus: „Wir sind voller Vorfreude, Gäste aus ganz Europa und der Welt in der Host City München begrüßen zu dürfen. Wir werden neben hochklassigem Fußball im Stadion auch allen Besucher*innen der Landeshauptstadt ein Rahmenprogramm mit Kunst und Kultur über das ganze Stadtgebiet anbieten. Ein Höhepunkt wird die Fan Zone im Olympiapark werden, wo täglich über den gesamten Turnierzeitraum ein buntes und vielfältiges Programm aus Musik, Unterhaltung und natürlich Fußball angeboten werden wird.“

Host City-Botschafter Dr. Felix Brych: „Es ist für mich eine große Ehre, meine Heimatstadt als Botschafter bei der kommenden Fußball-Europameisterschaft vertreten zu dürfen. Für mich steht das Thema Fair Play dabei besonders im Fokus – nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch im täglichen Umgang miteinander.“

MVG-Geschäftsführer Ingo Wortmann: „Mit unseren Bussen und Bahnen bringen wir die Fans ins Stadion, in die Fan-Zone und zu den Sehenswürdigkeiten unserer Stadt. Wir beteiligen uns auch mit voraussichtlich 30 Bussen an den geplanten Shuttle-Linien. Und: Für alle, die kein Deutschlandticket haben, soll es mit dem Spielticket einen digitalen Fahrschein für das MVV-Gebiet geben, der am Spieltag und am darauffolgenden Tag gilt. Bis zum Anstoß in einem Jahr fahren eine Tram und ein Bus im Euro-2024-Design durch die Stadt. Damit zeigen wir, dass wir uns auf die Fans und die Spiele in München freuen.“

„Wir alle hoffen, dass die Europameisterschaft 2024 die gleiche riesige Begeisterung für den Fußball auslösen wird, wie das Sommermärchen 2006 oder die Europameisterschaft der Frauen im vergangenen Jahr – insbesondere bei den Mädchen und Buben. Mit unseren Kampagnen #Aufdie-Plätze oder #Lasstsiespielen haben wir unsere Klubs bereits bestmöglich auf den zu erwartenden Boom vorbereitet: mit kostenlosen Trainerausbildungen und Lizenzlehrgängen, mit Schnuppertrainingsangeboten und Trainings-Starterpakten. Wir wollen aber auch, dass die Volunteers nach der EM bei den bayerischen Klubs eine neue und langfristige Heimat finden – egal ob als Funktionär*in im Verein, als Trainer*innen oder Schiedsrichter*innen“, erklärt BFV-Vizepräsident Silke Raml. Die Landeshauptstadt München wird als einzige Host City an zwei aufeinanderfolgenden Turnieren als Ausrichterstadt bei der UEFA EURO2024 dabei sein. Neben dem Eröffnungsspiel am 14. Juni 2024 wird in der Fußball Arena München auch ein Halbfinale ausgetragen werden, insgesamt werden sechs Partien in München stattfinden. Die genauen Spielansetzungen werden im Dezember feststehen.