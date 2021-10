UEFA EURO 2024: Host City Logo der Stadt München präsentiert

Auftakt für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Mit der Präsentation des Host City Logos zur UEFA EURO 2024 startet das Organisationsteam der Landeshauptstadt München in die Vorbereitungsphase auf das Sportgroßereignis in drei Jahren. Die Frauenkirche ziert das Logo der Host City München, welches von der in Lissabon ansäs–sigen Kreativagentur VMLY&R Branding gestaltet und entwickelt wurde.Bürgermeisterin Katrin Habenschaden präsentierte gestern um 20.24 Uhr das Host City Logo auf dem Marienplatz. Nachdem die Landeshauptstadt bereits Ausrichterstadt bei der paneuropäischen Europameisterschaft 2021 war, zählt München auch 2024 zu den insgesamt zehn Spielorten bei der ersten gesamtdeutschen EM. Neben München wird der Ball in Berlin, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart, Hamburg und Frankfurt rollen. Vor der Wiedervereinigung war die Bundesrepublik bereits 1988 Ausrichter des Fußball-Kontinentalvergleichs.

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden: „Mit der Präsentation des Host City

Logos für München ist der erste Anstoß für die UEFA EURO 2024 erfolgt.

Die Landeshauptstadt München ist stolz darauf, nach 2021 auch bei der

Europameisterschaft 2024 Gastgeberin zu sein. Es wird ein tolles Fußball-

Fest für alle Münchner*innen und für alle Gäste, die wir in unserer Welt

stadt mit Herz begrüßen dürfen.“

.



Zeitgleich präsentierte der Deutsche Fußball Bund in Berlin die Host City Marken mit dem offiziellen Turnier-Logo und den offiziellen Slogan zur UEFA EURO 2024: „United by football – vereint im Herzen Europas“. Die Grundfarben des Turnier-Logos sind den Landesflaggen der 55 UEFA-Mitgliedsverbände in verschiedenen Kombinationen entlehnt. Die Form des Logos ist eine Referenz an das Dach des Berliner Olympiastadions; im Zentrum steht der berühmte Henri-Delaunay-Pokal, umringt von 24 Farbfeldern, welche für die Anzahl der Endrundenteilnehmer stehen. Münchens Sportreferent Florian Kraus war in Vertretung des Oberbürgermeisters beim Event im Berliner Olympiastadion dabei, bei dem sich in großer Runde unter anderem Turnierdirektor Philipp Lahm und die Vertreter der Ausrichterstädte erstmals zum kommenden Sportgroßereignis austauschten.

Sportreferent Florian Kraus: „Die Vorstellung der Marken war ein gelungener Startschuss zur UEFA EURO 2024. Die Bilder der vergangenen Europameisterschaft am Spielort München sind bei mir noch ganz frisch. Neben den sportlichen Highlights in der Fußball Arena München war das vor allem ein tolles, buntes Rahmenprogramm über das gesamte Stadtgebiet. Die Vorfreude auf die nächste Fußball-Europameisterschaft ist definitiv geweckt.“