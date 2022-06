Ukraine-Benefizkonzert in der Isarphilharmonie

Unter dem Motto „Concert for Tomorrow“ findet am Samstag, 18. Juni, 19 Uhr, in der Isarphilharmonie ein Benefizkonzert für die Ukraine statt. Auf dem Programm stehen insbesondere Werke von bekannten ukrainischen Komponisten, wie das zweite Cellokonzert von Myroslav Skoryk, aber auch Kompositionen von Bizet, Piazzolla und Rossini.

Gemeinsam spielen professionelle und studierende Münchner und ukrainische Musiker*innen, Freiberufliche und Orchestermitglieder, internationale Weltstars neben Nachwuchskünstler*innen. Als Solist*innen wirken mit: Arabella Steinbacher (Violine), Alexander Piriyev (Cello) und Levy Sekgapane (Tenor). Die gesammelten Spenden kommen einem von help alliance und #WeAreAllUkrainians initiierten Projekt für Kinder und Jugendliche in der Ukraine zugute. Sie werden für den Wiederaufbau der beschädigten Musikschule in Butscha, deren Ausstattung mit neuen Instrumenten sowie musikpädagogische Angebote für Kinder verwendet.

Karten sind ab 39,20 Euro über muenchenticket.de erhältlich. Informationen zum Konzert unter https://concertfortomorrow.com Das Konzert wird unterstützt durch das Kulturreferat. Informationen zur Isarphilharmonie im Gasteig HP8 und der Barrierefreiheit sind abrufbar unter www.gasteig.de/gasteig-hp8.