Ukraine-Hilfe: Beschäftigte des Amper-Klinikums im Einsatz für ihr Heimatland

Sie sammeln Gelder und Güter, organisieren, recherchieren und transportieren: In jeder freien Minute helfen Dr. Irene Mindjuk und Oleksii Samardak ihren Landsleuten in der Ukraine. Dabei erhalten sie große Unterstützung von der Belegschaft und dem Management des Helios Amper-Klinikums Dachau.

„Das ist eine humanitäre Katastrophe mit tausenden unschuldigen Opfern in meinem Heimatland.“ Seit Wochen ist Dr. Irene Mindjuk im Dauereinsatz. Der Krieg in der Ukraine hat die Geschäftsführende Oberärztin in der Radiologie sofort handeln lassen. Jede freie Minute verbringt die aus Lemberg/Lwiw stammende Ärztin mit ihrem Hilfsprojekt. Damit ist sie am Helios Amper-Klinikum Dachau nicht allein: Auch Oleksii Samardak ist in seiner Freizeit für die Ukraine aktiv. Der Operationstechnische Assistent stammt aus Tschernihiw.

Gleich zu Beginn des Krieges rief der Ärztliche Direktor Professor Hjalmar Hagedorn dazu auf, die Spendenaktion zu unterstützen: „Wir alle verfolgen in diesen Wochen mit großer Bestürzung und Anteilnahme die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine“, so HNO-Chefarzt Hagedorn. „Herr Samardak ist ein Mitarbeiter unseres Klinikums, der mit großem Engagement Hilfsaktionen für sein Heimatland organisiert.“ Der Appell blieb nicht ungehört: Zahlreiche Beschäftigte der Amper-Kliniken lieferten ihre Spenden in der HNO-Ambulanz ab, darunter warme Kleidung, Decken, Pflegeartikel, Nahrungsmittel und technisches Equipment. „Ich habe die vielen Kartons regelmäßig zur Dachauer Jugend- und Kinderakademie Bonauer gebracht“, berichtet Samardak. „Die Akademie hat ein Projekt für Sachspenden für die Ukraine ins Leben gerufen. Aktuell sind jetzt aber vor allem Hilfsgüter wie Medikamente gefragt.“ Der Klinikmitarbeiter vermittelt auch ukrainische Pflegekräfte und Ärzte, die in Bayern eine Anstellung suchen, an die Helios Kliniken in Dachau und München. Sie erhalten dort neben einem Job auch Deutschkurse und Hilfe bei der Wohnungssuche.

Gespendete Medikamente retten Schwerverletzten das Leben

Für die Menschen in den Kriegsgebieten sind neben Sachspenden vor allem Medikamente gefragt. Seit Wochen sammelt Dr. Mindjuk dafür Gelder ein. Auch die Helios Kliniken Oberbayern unterstützen sie finanziell und mit Medikamenten. „Ich bin unserem Vorstand Florian Aschbrenner unglaublich dankbar für die wertvolle und schnelle Hilfe“, so die Oberärztin. Ein erstes Ziel der Spenden war Tschernihiw: „Wir wollten unbedingt die Heimatstadt von Herrn Samardak unterstützen, die seit Beginn des Krieges stark unter Beschuss ist“, berichtet Dr. Mindjuk. Von dem gespendeten Geld kaufte sie Medikamente, die sie umgehend an die betroffenen Städte weiterleitete. Darunter befinden sich sterile Bluttransfusionsbeutel, Verbandsmaterial, Antiseptika, Schmerzmittel, Insulinspritzen, Antibiotika, Infusionstropfen und Blutstillungsmedikamente. „Ohne diese Medikamente können die Schwerverletzten, darunter viele verletzte Kinder, nicht überleben“, sagt die Oberärztin. „Ich erhalte dringende Anfragen von Kliniken aus Städten wie Lemberg, Tschernihiw oder Odessa.“

Gutes Netzwerk und sicherer Transport

Für dieses Projekt sind ein sicherer Transport und ein gutes Netzwerk unerlässlich. Dr. Mindjuk arbeitet dafür eng mit der Militärverwaltung in Lemberg zusammen. Darüber hinaus sind auch die Kontakte und Spenden der Münchner Rotary Clubs in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Lemberg für ihr Hilfsprojekt äußerst wichtig. „Ich bin im kontinuierlichen Austausch mit den Koordinatoren der Transporte“, erzählt die Medizinerin. „Sie gehen keine unnötigen Risiken ein: Ist beispielsweise der Weg nach Tschernihiw zu gefährlich, dann geht der Transport nach Kiew.“ Sehr bewusst ist ihr auch die Verantwortung gegenüber den vielen Unterstützern: „Die Spenden sind in guten Händen“, versichert sie. „Wir erhalten Bescheinigungen der jeweiligen Kliniken in der Ukraine über die Ankunft der Medikamente.“ Wer den Kauf und Transport von Medikamenten unterstützen möchte, helfe am besten mit Spenden an eine Hilfsorganisation.