Ukraine-Winterhilfe beschlossen

Kabinett gibt weitere 5 Millionen Euro für Stromgeneratoren, Transformatoren und Heizgeräte frei

Die Ukraine erlebt aktuell die schwersten Angriffe auf die Energieinfrastruktur seit Beginn des Angriffskrieges Russlands am 24. Februar 2022. Zu Beginn des Winters hat Russland begonnen, die Energieinfrastruktur der Ukraine zu attackieren. Jetzt kommt es darauf an, den Menschen in der Ukraine die größtmögliche Solidarität und Unterstützung zukommen zu lassen, damit sie die schweren Monate des Winters in ihrer Heimat überstehen können.

In Anbetracht der engen Beziehungen zwischen Bayern und der Ukraine und des humanitären Leids durch die russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur soll aus bayerischer Sicht ein eigenes Zeichen der Solidarität, Freundschaft und engen Zusammenarbeit gesetzt werden. Der Ministerrat beschließt daher, weitere 5 Mio. Euro zur Linderung der Versorgungsengpässe zur Verfügung zu stellen, insbesondere zur Beschaffung von Stromgeneratoren, Transformatoren und Heizgeräten.