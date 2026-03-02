Umbau beim Alter Wirt Grünwald: Mehr Raum für Begegnung, Genuss und Veranstaltungen

Der Alte Wirt Grünwald entwickelt sich in vierter Generation der Familie Portenlänger weiter: Mit einem umfassenden Umbau erweitert das traditionsreiche Haus seinen Veranstaltungs- und Gastronomiebereich und schafft neue Räume für Tagungen, Feiern und genussvolle Begegnungen. Modern gedacht und zugleich tief in der Geschichte verwurzelt.

Das Wirtshaus wächst: Mit der Isarstube entsteht eine zusätzliche Stube, die Raum für Vieles bietet: ein schnelles Helles, die gewohnt gute Küche, weiterhin zu 100% Bio zertifiziert, oder Veranstaltungen in entspannter Atmosphäre. Ergänzt wird sie durch das Grünwalder Stüberl, ein kleines, charmantes Séparée: Ideal für private Runden, kleinere Feiern oder vertrauliche Gespräche.

Auch die Marktplatzstube wird neugestaltet. Künftig präsentiert sie sich als vielseitig nutzbarer Raum für unterschiedlichste Anlässe: von Tagungen und Seminaren über Bankette bis hin zu festlichen Veranstaltungen. Dank flexibler Raumgestaltung und zeitgemäßer technischer Ausstattung ist die Marktplatzstube sowohl professioneller Tagungsort als auch stimmungsvolle Feierlocation. Der Stil bleibt dem Charakter des Hauses treu: klar, hochwertig und mit spürbarem Bezug zur Tradition. Die neue Inneneinrichtung greift traditionelle Elemente bewusst auf und bewahrt somit den gewachsenen Charakter des Hauses.

Gleichzeitig hält frischer Wind Einzug. Im neuen Teil der Wirtschaft entsteht ein eigenes Regal für persönliche Bierkrüge um unserer wachsenden Anzahl an Stammtischen gerecht zu werden.

Planung und Umsetzung des Umbaus führen Fischer und Steiger Architekten in Zusammenarbeit mit den Innenarchitektinnen IVS und Atelier YAY. Gemeinsam verbinden sie architektonische Klarheit mit einem Gespür für Atmosphäre und Tradition. Partner auf dem Bau sind Großteils Grünwalder Firmen oder aus der Umgebung.

Mit den Veränderungen setzt der Alte Wirt Grünwald konsequent auf Innovation, Qualität und gelebte Gastfreundschaft. Ein Ort, der seit Generationen fester Bestandteil des Grünwalder Ortslebens ist sowie überregional bekannt ist für seine konsequent nachhaltige Ausrichtung.

Die Lokalbäckerei Brotzeit ist innerhalb des Hauses bereits umgezogen, hier wird die bereits 10 Jahre dauernde Partnerschaft für die Zukunft aufgestellt.

Bei aller Erneuerung bleibt eines unverändert: die enge Verbundenheit zu den Gästen, die den Alten Wirt über viele Jahre hinweg geprägt haben und ihn bis heute mit Leben füllen.

Fakten:

Alter Wirt Grünwald – Umbau 2026

Name des Hauses: Alter Wirt Grünwald

Inhaber/Führung: Jakob Portenlänger, 4. Generation

Standort: Grünwald bei München

Art des Umbaus: Erweiterung und Neugestaltung des Veranstaltungs- und Gastronomiebereichs

Neue Räumlichkeiten:

• Marktplatzstube (vielseitig nutzbarer Veranstaltungsraum)

• Isarstube (Erweiterung der klassischen Wirtschaft)

• Grünwalder Stüberl (Separée für kleinere Runden)

Nutzungskonzept Marktplatzstube: Tagungen / Seminare / Bankette / à-la-carte / Stammtische

Kapazitäten: Marktplatzstube: 60 Personen Isarstube: 40 Personen Grünwalder Stüberl: 18 Personen

Technische Ausstattung: (z. B. Medientechnik, Glasfaser WLAN, etc.)

Architektur: Fischer und Steiger Architekten

Innenarchitektur: IVS und Atelier YAY Innenarchitekten

Geplanter Fertigstellungstermin: Marktplatzstube Anfang April 2026 / Erweiterung Wirtschaft Sommer 2026

Besonderheiten:

• Bierkrug-Regal für Stammgäste

• Verbindung von moderner Gestaltung und Wirtshaustradition

• Weiterentwicklung eines seit Generationen familiengeführten Hauses