Umbau U-Bahnhof Sendlinger Tor: Bis 7. März wieder Einschränkungen auf den Linien U1/U2/U8

Die Modernisierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor läuft weiter nach Plan. Ab Freitagabend (29. Januar) finden wieder Bauarbeiten auf der unteren Bahnsteigebene statt, die von den Linien U1, U2 und U8 genutzt wird.

Montags bis freitagsbeginnt spätabends der 20-Minuten-Takt früher als gewohnt, nämlich bereits gegen 22.30 Uhr.

An den Wochenendenist die U-Bahnlinie U2 ganztägig am Hauptbahnhof unterbrochen, die U1 kann den Abschnitt Hauptbahnhof – Kolumbusplatz nicht bedienen.

Im Detail gestaltet sich der Betrieb an den Wochenenden wie folgt:

Die U1 ist zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz unterbrochen. Zwischen Olympia-Einkaufszentrum und Hauptbahnhof fährt sie alle 10 Minuten, zwischen Kolumbusplatz und Mangfallplatz kommt alle 12 Minuten ein Zug. Den Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz bedient die U2.

Die U2 wird am Hauptbahnhof geteilt, Fahrgäste müssen zur Weiterfahrt in beiden Richtungen über das Zwischengeschoss auf das jeweils andere Gleis umsteigen. Zwischen Feldmoching und Hauptbahnhof verkehrt die U2 im 10-Minuten-Takt, zwischen Hauptbahn-hof und Messestadt Ost fährt alle 12 Minuten eine U-Bahn.

Die Verstärkerlinie U8 ist am Samstag nicht in Betrieb. Alternative Fahrtmöglichkeiten bieten die Linien U2, U3 und U5.

An den Bahnhöfen Stiglmaierplatz, Hauptbahnhof, Sendlinger Tor und Fraunhoferstraße fahren die Züge teils in beiden Richtungen vom selben Gleis ab. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bittet ihre Fahrgäste, auf die örtlichen Wegweiser sowie die Zielanzeiger und Durchsagen zu achten.

Für Fahrten im Nachtverkehr zwischen ca. 1 Uhr und ca. 4.30 Uhr empfiehlt die MVG ihren Fahrgästen, Verbindungen anhand der elektronischen Fahrplanauskunft auf www.mvg.de oder in der App MVG Fahrinfo München zu überprüfen, da einzelne Anschlüsse nicht wie gewohnt erreicht werden können.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste unter anderem mit Aushängen an den Haltestellen und Tickettexten über die Einschränkungen. Informationen zu Betriebsänderun-gen im Zusammenhang mit der Modernisierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor gibt es auch im Internet auf www.mvg.de/suse, in der App „MVG Fahrinfo München“, via Twitter sowie an der MVG Hotline unter 0800 344 22 66 00 (gebührenfrei).