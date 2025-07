Umfangreiche Durchsuchungen wegen illegalen Glücksspiels im Online-Bereich

Seit März 2023 führt das für Organisierte Kriminalität zuständige Kommissariat 33 des Polizeipräsidiums München in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München I sowie der Steuerfahndung München intensive Ermittlungen gegen eine hierarchisch strukturierte Tätergruppierung, die im Bereich illegaler Online-Wettangebote tätig war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I erließ das Amtsgericht München in diesem Zusammenhang eine Vielzahl von Durchsuchungsbeschlüssen.

Am Mittwoch, 09.07.2025 wurden ab 06.00 Uhr 162 Durchsuchungsbeschlüsse in München und anderen Orten in Bayern, in weiteren deutschen Bundesländern sowie im europäischen Ausland vollzogen. Bei den Maßnahmen standen insbesondere sogenannte „schwarze Webseiten“ im Fokus, die ohne die für Sportwetten erforderliche Lizenz betrieben wurden.

Die Tätergruppierung stellte hierbei die technische Infrastruktur bereit, bot die illegalen Wetten an und setzte selbst auf Sportwetten. Dabei wurde die gesetzlich vorgeschriebene Wettsteuer in Höhe von 5,3 % systematisch nicht abgeführt. Es besteht der Verdacht, dass die Tätergruppierung die dabei illegal erwirtschafteten Gewinne für einen luxuriösen Lebensstil nutzte, der unter anderem den Kauf von Immobilien, hochwertigen Fahrzeugen und exklusiven Reisen umfasst. Die Gesamtsumme der in den letzten zehn Jahren vereinnahmten Gewinne wird auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt.

Die Durchsuchungsaktion erstreckte sich über die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Saarland, Niedersachsen und Berlin bis in das europäische Ausland, unter anderem Österreich, Spanien und Malta. Bei der Aktion waren insgesamt knapp 950 Polizeibeamte und Beamte der Steuerfahndung eingesetzt. In München wurden dabei 51 Objekte durchsucht. Hierzu waren allein über 200 Polizeibeamte im Einsatz. Ebenfalls beteiligt waren Vertreter der Staatsanwaltschaft München I.

Umfangreiches Beweismaterial, wie z. B. Handys, Datenträger und Unterlagen konnte sichergestellt bzw. beschlagnahmt werden. Im Anschluss sind nun weitere umfangreiche Ermittlungen notwendig, um die erforderlichen Auswertungen und Bewertungen durchzuführen.