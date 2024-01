Umfassender Schutz beim Bahnausbau Ost

Ein Tunnel zwischen Daglfing und Johanneskirchen, umfassender Gesundheitsschutz für die Anwohnenden und eine Trasse nicht direkt vor den Gärten der Menschen in Trudering: Das fordert die SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat von der Deutschen Bahn. Sie muss beim Ausbau der Bahnstrecke im Münchner Osten endlich Planungen vorlegen, die einer Millionenstadt wie München angemessen sind.

Die SPD/Volt-Fraktion steht weiter für einen anwohnerfreundlichen Ausbau des Brennerzulaufs, wie er auf anderen Streckenabschnitten durchaus vorgesehen ist, und hat sich heute im Planungsausschuss den Kernforderungen der Anliegerkommunen nach einem besseren Gesundheitsschutz angeschlossen. Auf SPD/Volt-Initiative hin wird Oberbürgermeister Dieter Reiter zudem erneut an die Deutsche Bahn schreiben: Sie muss ihren Planungen endlich realistische Prognosen von mindestens 400 Zügen pro Tag zugrunde legen und nicht weiter von 331 Fahrten ausgehen. Denn nur mit höheren Standards bei Lärm- und Erschütterungsschutz, einem Tunnel zwischen Daglfing und Johanneskirchen und einer Ausbauvariante über das Gelände der jetzigen Kfz-Verwahrstelle des Freistaats und nicht direkt an Gärten in Trudering vorbei können die Münchner*innen bestmöglich vor den Auswirkungen des neuen Brennerzulaufs geschützt werden.

“Der Brennerbasistunnel ist ein wichtiges Bauprojekt, dass den Güterverkehr auf der Schiene entscheidend voranbringt. Durch den Münchner Osten aber werden mindestens 400 Züge am Tag rollen. Vor Lärm und Erschütterung müssen die Münchner*innen genauso geschützt werden wie die Menschen an anderen Streckenabschnitten. Das erwarten wir von der Bahn und da lassen wir auch nicht locker.”

Andreas Schuster, SPD-Stadtrat