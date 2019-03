Umjubelte Premiere des Musical-Klassikers Cabaret im Deutschen Theater München

Mit dem zeitlosen Meisterwerk Cabaret wurde nach der Ballsaison 2019 am Samstagabend die neue Spielzeit im Deutschen Theater eröffnet. Die erste Premiere in diesem Jahr war in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich: Zum einen ist Cabaret die erste von insgesamt vier Produktionen, die 2019 im englischsprachigen Original auf der Bühne zu erleben sind – es ist das erklärte Ziel der Geschäftsführer Carmen Bayer und Werner Steer, dem Münchner Publikum immer wieder englische Originalinszenierungen zu präsentieren.

Zum anderen markiert diese Premiere eine weitere Zusammenarbeit mit dem renommierten English Theatre Frankfurt. Das Deutsche Theater München ist das einzige Theater, mit dem das ETF eine derartige Kooperation pflegt und daher immer wieder erstklassige Produktionen vom Main an die Isar schickt.

GROSSARTIGE DARSTELLER UND WELTBEKANNTE MUSIK

Außergewöhnlich bei dieser Premiere war ohne Zweifel auch die Darbietung des fantastischen Ensembles, die vom Publikum mit jubelndem Beifall gewürdigt wurde. Auch die Ehrengäste waren enthusiastisch, darunter Gastronom Peter Schottenhamel, Moderatorin Carolin Reiber und Moderator Gerhard Schmitt-Thiel. „Ganz tolle Darsteller, besonders der Conférencier. Und es ist kein Problem, dass das Stück auf Englisch aufgeführt wird, man kann es sehr gut verstehen“ so Schauspielerin Nicola Tiggeler begeistert. „Die Darsteller sind gut, die Musik ist gut und besonders die Atmosphäre ist auch gut“, meinen auch Alice und Ellen Kessler. Entertainer Ron Williams schwärmt überschwänglich: „Brillant. Das Ensemble, die Choreografien. Auf einem Level mit dem Broadway und West End. Ich habe noch nie so eine Cabaret-Inszenierung erlebt. Ein Must-See.“

IMMER NOCH HOCHAKTUELL

In dieser Produktion ist deutlich zu spüren, dass Cabaret in seiner 50jährigen Geschichte nichts an Aktualität und Relevanz eingebüßt hat. Denn politischen Umbruch und die damit verbundene Ungewissheit erleben die englischen Darsteller gerade hautnah im Zuge des Brexits und bringen dieses beklemmende Gefühl spürbar auf die Bühne. „Sehr schön, aber streckenweise natürlich auch schaurig“, fand Schauspieler Horst Kummeth die Aufführung. Letzteres aber selbstverständlich nicht im negativen Sinn die Inszenierung betreffend. „Das liegt an der Geschichte, die hier erzählt wird und die Zeit in der das Ganze spielt.“ Die Kollegen auf der Bühne findet Kummeth allesamt „großartig“. Und: „Es ist toll, dass im Deutschen Theater auch immer wieder Stücke im englischen Original gezeigt werden.“

Neben dieser ernsthaften Seite besticht die Inszenierung aber auch mit flotten Choreographien, authentischen Charakteren und natürlich seinen weltbekannten Melodien. „Es ist ein tolles Stück mit großartigen Songs“, so der Haindling-Musiker Reinhold Hoffmann, der bald selbst im Deutschen Theater auf der Bühne stehen wird. Am 29. Mai gibt die Band hier ihr einziges Münchenkonzert der anstehenden Sommer-Tournee. „Darauf freue ich mich riesig, denn das Deutsche Theater ist für mich ein ganz besonderer und spezieller Ort.“

Cabaret ist noch bis zum 30. März 2019 zu sehen.

Im Anschluss an die gelungene Premiere feierten Gäste und Darsteller gemeinsam im neu eröffneten Restaurant Vathos.