Umstellung der Impfungen

Aufgrund der eingeschränkten Liefermengen von BioNTech seitens des Bundes muss auch die Landeshauptstadt München ab Mittwoch die Vergabe der Impfstoffe einteilen: Für Über-30-Jährige wird dann für Erst- und Auffrischungsimpfungen Moderna verwendet, ausgenommen sind Schwangere und Stillende. Für die Zweitimpfungen wird BioNTech verwendet, wenn der Impfzyklus damit begonnen wurde. Personen unter 30 Jahren bekommen den Impfstoff von BioNTech, können auf ausdrücklichen Wunsch hin jedoch auch Moderna wählen.

Diese Impfstoffvergabe entspricht der Empfehlung der StIKO: Für Personen unter 30 Jahren wird der Einsatz von BioNTech empfohlen. Für Personen ab 30 Jahren sind beide derzeit verfügbaren, hochwirksamen mRNA-Impfstoffe gleichermaßen gut geeignet.

Hinweise zu den Impfungen

Personen ab 12 Jahren, die einen Wohnsitz in Deutschland haben oder in Deutschland freiwillig oder gesetzlich krankenversichert sind, können sich impfen lassen. Impfwillige zwischen 12 und 15 Jahren sollten von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

Für eine Corona-Schutzimpfung in einer der vier Impfaußenstellen auf der Theresienwiese, am Marienplatz, in den Pasing Arcaden und im Kreisverwaltungsreferat muss über BayIMCO (www.impfzentren.bayern) ein Termin vereinbart werden. Bei den mobilen Impf-Sonderaktionen ist keine Terminvereinbarung möglich; eine vorherige Registrierung in BayIMCO ist trotzdem erwünscht, um den Ablauf vor Ort zu beschleunigen, aber keine zwingende Voraussetzung.

Kinder zwischen 5 und 11 Jahren können nach Registrierung unter www.impfzentren.bayern und Terminvereinbarung unter http://www.wir-impfen-muenchen.de im neuen Kinder-Impfzentrum Gasteig eine Corona-Schutzimpfung erhalten.

Wer sich in BayIMCO neu registrieren muss, weil das Konto gelöscht wurde, muss seine E-Mail-Adresse hinterlegen. Dabei ist zu beachten, dass zunächst die alte E-Mail-Adresse nicht angenommen wird, weil sie bereits im System hinterlegt ist. Mit der Funktion „Passwort vergessen“ kann die alte E-Mail-Adresse reaktiviert werden.

Zur Impfung ist ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen (Personalausweis oder Reisepass) sowie, falls vorhanden, der gelbe Impfpass. Auch Zweitimpfungen werden durchgeführt, sofern der Mindestabstand zur Erstimpfung gewahrt bleibt (BioNTech 3 Wochen, Moderna 4 Wochen). Zudem bietet die Landeshauptstadt München bei allen Aktionen der mobilen Impf-Teams im Stadtgebiet sowie im Impfzentrum Riem und den Impfau-ßenstellen Corona-Auffrischungsimpfungen an. Erforderlich für Zweit- und Auffrischungsimpfungen ist ein Nachweis über die bisherigen Impfungen (gelber Impfpass oder Impfbescheinigung mit QR-Code). Die Impfbescheinigung mit dem QR-Code beschleunigt den Anmeldevorgang erheblich. Bitte diesen nach Möglichkeit mitbringen.

Mehr Informationen unter muenchen.de/corona.