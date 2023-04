Umwandlungsverbot

Genehmigungsvorbehalt für Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in 50 Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt

Ministerrat beschließt Verordnung zur Einführung eines Umwandlungsverbots in Bayern

Verordnung soll zum 1. Juni in Kraft treten und befristet bis 31. Dezember 2025 gelten

Genehmigungspflicht für Umwandlung bei Mietshäusern mit mehr als zehn Wohnungen

Der Bayerische Ministerrat hat heute die Änderung der Gebietsbestimmungsverordnung Bau beschlossen und damit von der Möglichkeit des Baulandmobilisierungsgesetzes Gebrauch gemacht, in Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen befristet bis zum 31. Dezember 2025 unter Genehmigungsvorbehalt zu stellen. Bayerns Bauminister Christian Bernreiter lobt den Beschluss: „Die heute beschlossene Regelung schafft einen guten Ausgleich zwischen einem besseren Schutz von Mieterinnen und Mietern vor Umwandlungen und dem bundesgesetzlich vorgesehenen Kleineigentümerschutz.“

Mit dem Baulandmobilisierungsgesetz hat der Bund den Ländern die Möglichkeit eingeräumt, Kommunen zu bestimmen, in denen aufgrund eines angespannten Wohnungsmarktes die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen einer Genehmigung bedarf. Damit soll bezahlbarer Mietwohnraum erhalten und vor Umwandlungen besser geschützt werden. In einem vom Freistaat beauftragten Gutachten wurden bayernweit 50 Städte und Gemeinden ermittelt, die in die Gebietskulisse der Verordnung fallen. Die Genehmigungspflicht gilt künftig in diesen Kommunen für Bestandsgebäude mit mindestens elf Wohnungen. Mietshäuser mit bis zu zehn Wohnungen sind jedoch von der Genehmigungspflicht ausgenommen. Damit stärkt der Freistaat neben dem Mieterschutz gleichzeitig auch den Kleineigentümerschutz.

Bereits Anfang Dezember letzten Jahres hat der Ministerrat den Verordnungsentwurf in erster Sitzung gebilligt. Die im Anschluss durchgeführte Verbändeanhörung hat keine Änderungen am Entwurf mehr ergeben, sodass die geänderte Verordnung nach dem heutigen abschließenden Beschluss des Ministerrats voraussichtlich zum 1. Juni in Kraft treten kann. Anträge zur Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen sind ab diesem Zeitpunkt an die Unteren Bauaufsichtsbehörden, also die Landratsämter, kreisfreien Städte und Großen Kreisstädte zu stellen. Gemäß den Bestimmungen des Baulandmobilisierungsgesetzes ist die Genehmigungspflicht für die Umwandlungen bis zum 31. Dezember 2025 befristet.

Liste der Gemeinden zur Aufnahme in die Gebietskulisse nach § 250 BauGB

Amtlicher Gemeinde–schlüssel (AGS)

Name Gemeinde

09161000 Ingolstadt (Krfr. St.)

09162000 München, Landeshauptstadt

09163000 Rosenheim (Krfr. St.)

09172114 Bad Reichenhall, GKSt.

09173115 Bichl

09173137 Münsing

09174115 Dachau, GKSt.

09175122 Grafing b. München, St.

09175124 Kirchseeon, M.

09175127 Markt Schwaben, M.

09175135 Poing

09178120 Eching

09178143 Moosburg a. d. Isar, St.

09179121 Fürstenfeldbruck, GKSt.

09179123 Germering, GKSt.

09179145 Puchheim, St.

09181130 Landsberg am Lech, GKSt.

09182111 Bad Wiessee

09182116 Gmund a. Tegernsee

09182129 Rottach–Egern

09182131 Schliersee, M.

09182132 Tegernsee, St.

09184123 Haar

09184127 Höhenkirchen–Siegertsbrunn

09184147 Unterföhring

09184148 Unterhaching

09185149 Neuburg a. d. Donau, GKSt.

09187117 Bad Aibling, St.

09187118 Bernau a. Chiemsee

09187120 Brannenburg

09187157 Oberaudorf

09187167 Riedering

09187177 Stephanskirchen

09187182 Wasserburg a. Inn, St.

09188141 Tutzing

09189155 Traunstein, GKSt.

09261000 Landshut (Krfr. St.)

09262000 Passau (Krfr. St.)

09362000 Regensburg (Krfr. St.)

09461000 Bamberg (Krfr. St.)

09462000 Bayreuth (Krfr. St.)

09562000 Erlangen (Krfr. St.)

09563000 Fürth (Krfr. St.)

09564000 Nürnberg (Krfr. St.)

09574152 Röthenbach a. d. Pegnitz, St.

09661000 Aschaffenburg (Krfr. St.)

09663000 Würzburg (Krfr. St.)

09761000 Augsburg (Krfr. St.)

09776116 Lindau (Bodensee), GKSt.

09780139 Sonthofen, St.