Umweltfreundlich Taxifahren

Etwa 3000 lizenzierte Taxis gibt es in München, doch weniger als drei Prozent davon fahren elektrisch. Um diese Zahl deutlich zu erhöhen, hat der Ausschuss für Klima- und Umweltschutz in seiner heutigen Sitzung eine Reform des bestehenden E-Taxi-Förderprogramms beschlossen. Wer sich ein E-Taxi neu anschafft, kann nun bis zu 10.000 Euro von der Stadt bekommen.

Bisher erhielten Taxifahrer*innen eine Förderung, die sich an der gefahrenen Strecke orientierte. Auf Wunsch der Branche stellt die Stadt nun nach einem Antrag von SPD/Volt und Die Grünen – Rosa Liste den Zuschuss nun um. Um die höheren Kosten eines Elektrofahrzeugs im Vergleich zu Verbrennern auszugleichen, gibt es Geld nun gleich beim Kauf des Taxis. Insgesamt stehen vier Millionen Euro bis Ende 2025 zur Verfügung. 400 zusätzliche E-Taxis will die Stadt so auf die Straße bringen.

Seit Beginn des E-Taxi-Förderprogramms im Jahr 2017 gingen 43 Anträge ein, mit denen insgesamt 70 E-Taxis beantragt wurden. Insgesamt legten diese Fahrzeuge im Förderzeitraum mehr als 300.000 Fahrten elektrisch zurück, die sich auf eine Gesamtfahrstrecke von 4,5 Millionen Kilometer summierten, davon knapp zwei Millionen Kilometer mit einem oder mehreren Fahrgästen an Bord. Das Förderprogramm verfügte über ein Gesamtbudget von 1.622.135 Euro, von denen 1.605.644 Euro für die eingegangenen Förderanträge gebunden sind (Stand Mai 2023). Die Mittel im aktuellen Förderprogramm sind somit nahezu ausgeschöpft.

Dazu sagt SPD-Stadtrat Andreas Schuster:

„Wir haben unser Ohr nah am Taxigewerbe und konnten mit unserem Antrag die Fördervoraussetzungen so umstellen, dass sie erheblich zur Planungssicherheit bei der Anschaffung von Elektrotaxis beitragen. Dank unserer Initiative erwarten wir in den nächsten Jahren bis zu 400 zusätzliche, umweltfreundliche und stadtverträgliche Taxis für München.“