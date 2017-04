Umweltschutz am Münchner Airport – BayernTour Natur bietet Einblicke rund um Flora und Fauna im Erdinger Moos

Der Flughafen München bietet auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges interessantes Programm im Rahmen der Veranstaltungsreihe „BayernTour Natur“. Im Zuge ausgedehnter Besichtigungsfahrten werden Informationen über die Anforderungen des Umweltschutzes an den Flughafen vermittelt. BayernTour Natur ist eine Gemeinschaftsaktion von Staat, Vereinen, Verbänden, Umweltbildungseinrichtungen, Kommunen und Einzelpersönlichkeiten unter Federführung des Bayerischen Umweltministeriums.

Getreu dem diesjährigen Motto „Natur und Technik im Einklang“ erhalten Teilnehmer Einblicke in die zahlreichen technischen Umweltschutzmaßnahmen des Münchner Airports. Darüber hinaus werden Themen wie Solartechnik oder Flugzeugenteisung behandelt und an praktischen Beispielen erläutert. Teilnehmern wird die Möglichkeit geboten, selten gewordene Lebensräume und Arten zu entdecken.

Eine weitere Möglichkeit, den Naturraum rund um den Airport im Rahmen der BayernTour Natur zu erkunden, bietet ein organisierter Radlausflug. Teilnehmer erhalten hier auch Einblicke in die Vielfältigkeit des europäischen Vogelschutzgebiets im Erdinger Moos. Weitere interessante Stationen sind die Flughafenwiesen, der Biberbau und das neue Blockheizkraftwerk.

Teilnehmer der geplanten Bus-Touren zahlen 4 Euro, die an einen Naturschutzverein gespendet werden. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre dürfen gratis an der Rundfahrt teilnehmen. Die Radl-Tour ist für alle Teilnehmer kostenlos. Die Bus-Touren finden dieses Jahr am Dienstag, den 18. April 2017, und am Freitag, den 12. Mai 2017, statt. Die Fahrrad-Tour soll am Samstag, den 1. Juli 2017, durchgeführt werden.



Weitere Infos unter https://www.munich-airport.de/bayerntour-natur-1227220 https://www.munich-airport.de/bayerntournatur-fahrradtour-1497303