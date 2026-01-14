Unbekannter entblößt sich am Hauptbahnhof – Bundespolizei sucht Geschädigte

Ein Unbekannter entblößte sich bereits am Montagabend (12. Januar) am Hauptbahnhof München. Umstehenden Reisenden präsentierte er sein unbedecktes Glied. Die Bundespolizei sucht nun Geschädigte.
Gegen 22:30 Uhr hielt sich ein bislang unbekannter Mann im S-Bahnbereich am Hauptbahnhof München auf. Unvermittelt soll er seine Hose geöffnet und anschließend sein Glied hervorgeholt haben. Dieses zeigte er schließlich den umstehenden Reisenden mehrfach. Ein Zeuge, der die Tat beobachten konnte, informierte daraufhin die Bundespolizei. Bevor Bundespolizisten eintrafen, hatte sich der Tatverdächtige bereits vom Ort des Geschehens entfernt. Die Bundespolizei sucht nach Geschädigten des Vorfalls.
Personenbeschreibung des Tatverdächtigen:
Alter: ca. 40 bis 50 Jahre
Größe: ca. 170–180 cm
Statur: schlank
Haare: schwarz
Phänotyp: europäisch/südländisch
Erscheinungsbild: dunkle Augenfarbe, schwarzer Oberlippen- und Kinnbart
Bekleidung: schwarze Mütze, schwarze Jacke mit weißem Logo, schwarze Hose mit weißer Aufschrift sowie schwarze Schuhe, grauer Pullover
Sonstiges: grauer Rucksack
Die Bundespolizeiinspektion München bittet Geschädigte sowie Personen, die Hinweise zu der Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 089/515550-0 zu melden.