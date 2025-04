Unbekannter flüchtet nach Sexualdelikt – Bundespolizei sucht nach Exhibitionisten

Ein Mann belästigte im Regionalzug nach München eine 38-Jährige sexuell. Er entblößte sein Glied und manipulierte daran. Die Frau verfolgte den flüchtigen Täter nach Ankunft in München. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Mittwochabend (16. April) gegen 19:30 Uhr bestieg ein bislang unbekannter Mann in Pfaffenhofen an der Ilm den Regionalzug in Richtung München. Im Zug nahm er eine Sitzreihe hinter einer 38-jährigen Frau chilenischer Staatsangehörigkeit Platz. Der Mann sprach sie unvermittelt an und stellte ihr einige persönliche Fragen, die die in München Wohnende nicht beantworten wollte. Als sie sich kurz darauf erneut umdrehte, soll der Unbekannte seine Hose geöffnet und sein Glied entblößt haben. Während er die 38-Jährige mit seinem Blick fixierte, manipulierte er an seinem Glied. Nach Ankunft des Zuges in München gegen 20 Uhr flüchtete der unbekannte Mann sofort zu Fuß in Richtung des U-Bahnbereichs des Hauptbahnhofs. Die Chilenin verfolgte den Flüchtigen bis dorthin und wählte gleichzeitig den Polizeinotruf. Im U-Bahnbereich konnte die 38-Jährige schließlich durch eine Bundespolizeistreife angetroffen werden. Der Unbekannte war jedoch geflüchtet.

Er wird wie folgt beschrieben:

-ca. 25 Jahre

-helle Haut, blonde kurze Haare, ca. 1,80m groß, osteuropäischer Phänotyp

-schwarze Jacke, blauer Kapuzenpullover, graue Hose und schwarze Schuhe

Die Bundespolizei bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Rufnummer 089-5155500 zu melden.