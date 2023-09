Unbekannter lässt Flasche von Brücke fallen – 24-Jähriger erleidet Platzwunde

Mittwochnachmittag (20. September) erlitt ein 24-Jähriger eine Platzwunde am Hinterkopf, als ihn eine Bierflasche traf, welche von einer unbekannten Person von der Fußgängerüberführung auf den Bahnsteig am Haltepunkt Grub fallengelassen wurde. Der Verletzte kam ins Krankenhaus.

Gegen 16:45 Uhr ließ eine unbekannte Person nach ersten Erkenntnissen eine noch nicht vollständig geleerte Bierflasche (0,5 Liter) von der Fußgängerbrücke am S-Bahn Haltepunkt Grub auf den Bahnsteig fallen. Diese traf einen am Bahnsteig wartenden Ingolstädter aus einer Höhe von ca. 5m unvermittelt am Hinterkopf. Die unbekannte Person entfernte sich daraufhin und ein Zeuge wählte den Notruf. Der Mann aus Ingolstadt erlitt eine Platzwunde und wurde zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Die unbekannte Person konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht gestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter 089 515550-0 zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.