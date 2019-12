Unbekannter schlägt 18-Jährigen in der S1 Richtung Freising

Am Weihnachtsnachmittag des 24. Dezember hat ein bislang Unbekannter in einer S1 Richtung Freising einen 18-Jährigen tätlich angegriffen und verletzt. Als ein 35-jähriger Fahrgast half, flüchtet der Unbekannte beim Halt in Eching.

Einem 18-Jährigen aus Freising wurde in der S1 vor dem Halt in Eching von einem ihm unbekannten Mann, nach ersten Ermittlungen offenbar völlig grundlos, mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Jugendliche hatte in der S-Bahn mit seiner Schwester telefoniert. Nachdem er dabei laut lachte, schlug der Mann zu. Als der 18-Jährige seinen Peiniger anschließend mit dem Smartphone filmte, griff ihn dieser erneut tätlich an, schlug mehrmals auf ihn ein und nahm ihn in den “Schwitzkasten”. Als ein 35-Jähriger aus Freising dem Jugendlichen zu Hilfe kam, couragiert dazwischen ging und beide trennte, verließ der Unbekannte die S-Bahn beim nächsten Halt in Eching und flüchtete unerkannt.

Die betreffende S-Bahn blieb für die Dauer der polizeilichen Ermittlungen am nächsten S-Bahnhaltepunkt Neufahrn b. Freising stehen. Dort wurde der 18-Jährige durch angeforderte Rettungssanitäter erstversorgt und im Anschluss daran mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma und Nasenbeinfraktur zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch Landes- und Bundespolizei verliefen negativ. Jetzt werden die Videoaufzeichnungen der S-Bahn ausgewertet um dem Unbekannten auf die Spur zu kommen. Durch den Vorfall kam es zu zeitlichen Verzögerungen im S-Bahnverkehr in Richtung Freising.