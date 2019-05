Und täglich lockt ein neues Ziel: Rad-Safari durch die Kitzbüheler Alpen

Urlauber können sich einfach in einem der malerischen Orte in den Kitzbüheler Alpen einquartieren und ausschwärmen – zurück kommt man immer. Auf der Homepage unter www.kitzalps.com/radsafari finden Gäste neben den Best of der entspannten Touren auch die Informationen zur Mobilität vor Ort und können sich zudem gleich die passende Unterkunft aussuchen. Dabei reicht das Spektrum vom Bauernhof über Pensionen und Ferienwohnungen bis hin zu luxuriösen Hotels.

Das Konzept der Rad-Safari ist ein durch und durch genussreiches. Nicht nur, weil die Wege überwiegend in Talnähe verlaufen, höchstens moderate Anstiege aufweisen und wenig Anstrengung erfordern – dafür aber umso mehr Erlebnis in der Bilderbuch-Landschaft bieten. Sondern auch wegen der zahlreichen Gasthäuser und Restaurants am Wegesrand. Besonderer Tipp: Die KochArt-Betriebe, die auf regionale Produkte setzen und Tiroler Küche auf hohem Niveau – erfrischend und authentisch. Man hat es sich verdient. Als Radfahrer sowieso.

Die Kitzbüheler Alpen – das sind die vier Ferienregionen Hohe Salve, Brixental, St. Johann in Tirol und PillerseeTal rund um Kitzbühel mit 20 Orten, die sich ihren Tiroler Charme bewahrt haben. Dazu gehören bekannte Namen wie Hopfgarten, Kirchberg, St. Johann in Tirol und Fieberbrunn. Eine absolute Stärke der Destination liegt in ihrem umfangreichen Angebot für Familien, Wanderer, Outdoor- und Sport-Begeisterte. Im Sommer locken die besten Bergerlebniswelten für Familien, außerdem 2500 Kilometer Wanderwege und 1000 Kilometer für Radfahrer und Mountainbiker.

Gästekarte gilt als Zug- und S-Bahnticket: Alle Urlauber der vier Kitzbüheler Alpen-Regionen können mit gültiger Gästekarte den Nahverkehr nutzen. Sie gilt für Züge (REX) und S-Bahnen auf der Strecke von Wörgl bis Hochfilzen.