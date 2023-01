Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln – 36-Jähriger in Haft

Am Dienstag, 10.01.2023, wurde Beamten des Kommissariats 83 bekannt, dass ein bis dato noch unbekannter Täter aus einem Hotel in Ludwigsvorstadt heraus, Betäubungsmittel verkauft. Noch am selben Tag wurde auf Antrag über die Staatsanwaltschaft München I vom Amtsgericht München ein Durchsuchungsbeschluss für das Hotelzimmer eines 36-jährigen Mannes mit albanischer Staatsangehörigkeit erlassen.

Die Beamten trafen bei Vollziehung des Durchsuchungsbeschlusses nicht nur auf den Beschuldigten, sondern auch auf eine nicht geringe Menge Kokain und mehrere Tausend Euro Bargeld.

Der anfängliche Tatverdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ließ sich darüber hinaus durch diverses Verpackungsmaterial und Feinwaagen verifizieren.

Der 36-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, wurde am 11.01.2023, Mittwoch, dem Haftrichter vorgeführt. Gegen den Mann, der bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten war, wurde Haftbefehl erlassen aufgrund Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz.