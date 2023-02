Unfall auf der A99: Krankentransportwagen überschlägt sich

A99 – Fahrtrichtung Salzburg – Am Dienstagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 99 in Fahrtrichtung Salzburg gekommen. Eine Person wurde hierbei schwer verletzt.

Aus unbekannter Ursache kollidierte ein grauer BMW mit einem in gleicher Richtung fahrenden Krankentransportwagen (KTW). Dabei kam der BMW ins Schleudern und kam entgegen der Fahrtrichtung an der Leitplanke zum Stehen. Der KTW überschlug sich bei diesem Zusammenstoß und blieb auf der Seite liegen. Passanten, die den Unfall beobachteten, setzten einen Notruf an die Integrierte Leitstelle ab.

Die Einsatzkräfte sperrten die Autobahn in Fahrtrichtung Salzburg, stellten den Brandschutz sicher und begannen mit der technischen Rettung. Der Fahrer des KTW und die Fahrerin des BMW waren bereits selbstständig aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen. Ein 57-jähriger Patient, der liegend im KTW transportiert wurde, befand sich noch immer im Fahrgastraum, angeschnallt auf der Transportliege. Nachdem die Sicherungsmaßnahmen am KTW durchgeführt waren, retteten die Einsatzkräfte den Patienten aus dem Unfallwagen. Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung versorgten den schwerverletzten Mann medizinisch und transportierten ihn in den Schockraum einer Münchner Klinik. Der Fahrer des KTW wurde leicht verletzt und verblieb mit der Fahrerin des BMW vor Ort. Nach geraumer Zeit konnte die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Zur Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Das Unfallkommando der Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.