Ein ungeschickter Taschendieb wurde am Sonntagnachmittag (23. September) im Münchner Hauptbahnhof von Beamten der Bundespolizei dabei beobachtet, wie er versuchte eine Frau zu bestehlen. Heute muss er vor den Haftrichter.

Kurz vor 17 Uhr beobachten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof, wie ein 36-jähriger Aserbaidschaner erfolglos versuchte, eine bislang unbekannte Frau in Taschendiebmanier zu bestehlen. Er versuchte mit seinem Arm den Griff in die Handtasche abzudecken. Dabei war er jedoch sehr ungeschickt, so dass sein Verhalten auffiel. Während der Identitätsfeststellung erweckte der 36-Jährige mehrfach den Eindruck flüchten zu wollen.

Werbung / Anzeige

Ermittlungen und Datenabgleiche ergaben wenig später, dass der Mann aus dem Landkreis Deggendorf mit derselben Masche bereits am 28.08.2018 und am 04.09.2018 am Flughafen München sowie am 17.09.2018 und 19.09.2018 an den Hauptbahnhöfen Düsseldorf und Essen agiert hatte und aufgefallen war. Der 36-Jährige wird heute nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Er reiste am 16. Juli 2018 erstmals in die Bundesrepublik ein und ist im Besitz einer gültigen Aufenthaltsgestattung.