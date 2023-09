Ungewöhnlicher Notfalltransport der Feuerwehr

Zu einem ungewöhnlichen Notfalltransport wurde die Feuerwehr München am Mittwochnachmittag alarmiert. Ein schwer kranker Hund musste in die Tierklinik transportiert werden.

Normalerweise ist dies eine Aufgabe für die Tierrettung. Doch diese war bereits anderweitig im Einsatz und konnte daher in der Kürze der Zeit nicht zu einer Tierarztpraxis in die Friedrich-Eckart-Straße kommen. Deshalb bat man die Feuerwehr um Hilfe.

Was war passiert? Eine französische Bulldogge hat vermutlich einen Giftköder geschluckt und wurde deshalb in der Arztpraxis intensivmedizinisch behandelt. Da das Tier dringend in eine Tierklinik zur weiteren Behandlung musste, war hier Eile geboten. Die Tierarztpraxis hatte den Hund bereits betäubt und intubiert. Dabei wird ein Schlauch in die Luftröhre eingeführt und das Tier künstlich beatmet.

Die Integrierte Leitstelle alarmierte schließlich einen Kombi der Feuerwehr zur Einsatzstelle. Zwei Feuerwehrleute und eine Pflegerin der Arztpraxis kümmerten sich um den Vierbeiner und transportierten ihn unter Sauerstoffgabe in eine Tierklinik in Haar. Dort wird der Hund nun weiter medizinisch behandelt.