Uni Passau erneut unter den besten jungen Universitäten weltweit

Einen erfreulichen Erfolg kann die Universität Passau beim THE Young University Ranking 2021 erzielen: Mit Platz 33 zählt sie im vierten Jahr infolge zu den besten zehn Prozent aller jungen Universitäten weltweit.

Umso bemerkenswerter ist die sehr gute Positionierung der Universität Passau vor dem Hintergrund des erneut starken Bewerberfeldes: Nahmen im Vorjahr noch 414 Universitäten teil, waren es 2021 bereits 475. Deutschlandweit liegt die Universität Passau auf Position 4. In Bayern ist sie abermals die beste junge Universität, gefolgt von der Universität Bayreuth auf Platz 45. Bewertet werden unter anderem die Leistungen in Forschung, Lehre und Transfer, ebenso spielen Zitierungen sowie Internationalität eine Rolle.

„Dieses glänzende Abschneiden bei den noch jungen Hochschulen zeigt eindrucksvoll, dass die Verantwortlichen in Passau und Bayreuth erstklassige Arbeit leisten. Denn es bringt internationale Anerkennung dafür zum Ausdruck, dass an beiden Universitäten mit großem Erfolg alles dafür getan wird, Studentinnen und Studenten allerbeste Rahmenbedingungen zu bieten“, betont Wissenschaftsminister Bernd Sibler in einer Mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.

„Unsere hervorragende Platzierung in diesem Ranking bestätigt unseren Anspruch und unser Selbstverständnis als innovative und forschungsstarke europäische Universität“, zeigt sich auch Prof. Dr. Ulrich Bartosch, Präsident der Universität Passau, erfreut. „Zugleich ist unser Abschneiden ein Beleg für die große Attraktivität unserer Lehre, für die wir bei Studierenden aus Deutschland und aller Welt geschätzt sind. Mit zukunftsweisenden Angeboten wie den beiden neuen Studiengängen Artificial Intelligence Engineering und Digital Transformation in Business and Society werden wir unsere starke Position in diesem Bereich weiter konsequent ausbauen.“

>Das THE Young University Ranking basiert auf den gleichen 13 Leistungsindikatoren wie das „altersunabhängige“, allen internationalen Universitäten offenstehende THE World University Ranking. Jedoch sind die Gewichtungen der 13 Indikatoren leicht angepasst, um die Leistungsmerkmale jüngerer Universitäten spezifischer abbilden zu können. Teilnahmeberechtigt waren in diesem Jahr Universitäten, deren Gründung im Zeitraum 1971 bis 2020 lag. Angeführt wird das Ranking 2021 erstmals von der Technischen Universität Nanyang in Singapur, gefolgt von der Université Paris PSL.