UNIQLO feiert erfolgreiche Eröffnung des ersten Münchner Stores in der Leopoldstraße

Ein fulminanter Start für UNIQLO in München: Am Freitagmorgen, 10 Uhr, öffnete der japanische Bekleidungskonzern erstmals seine Türen in der Leopoldstraße 35 – und über 800 Kundinnen und Kunden ließen es sich nicht nehmen, live dabei zu sein. Schon Stunden vor der offiziellen Eröffnung bildeten sich lange Schlangen entlang der Straße.

Zur Einstimmung wurden die Wartenden mit frischem Kaffee und ofenwarmen Brezeln versorgt, während kraftvolle Taiko-Trommler für Stimmung sorgten. Mit einem traditionellen Banddurchschnitt wurde der neue Store feierlich eröffnet – begleitet von großem Applaus und einer Atmosphäre, die an ein Stadtfest erinnerte.

Ein neues Kapitel für LifeWear in München

Der Store in der Leopoldstraße ist für UNIQLO ein wichtiger Meilenstein in Deutschland. Auf zwei Etagen und rund 900 Quadratmetern finden Kundinnen und Kunden das gesamte Sortiment für Damen und Herren – von Basics und funktionaler Kleidung bis hin zu modischen Highlights. Besonders beliebt: die innovativen HEATTECH-Produkte für kalte Tage und der kreative UTme!-Service, bei dem Besucher:innen ihre eigenen T-Shirts mit Motiven, Texten oder Zeichnungen gestalten können.

Starke lokale Partnerschaften und künstlerische Akzente

Mit dem Ziel, Teil der Münchner Gemeinschaft zu werden, setzt UNIQLO auf lokale Kooperationen. So wurde der in München lebende Künstler Sebastian Schwamm beauftragt, ein beeindruckendes Wandbild im Store zu gestalten. Außerdem entwarf er die limitierten Goodie Bags, die an die ersten 200 Kundinnen und Kunden mit einem Einkauf über 80 Euro ausgegeben wurden.

Feierliche Worte und starke Botschaft

In seiner Eröffnungsrede betonte Kohsuke Kobayashi, COO von UNIQLO Deutschland und Polen, die Bedeutung der Expansion nach München:

„Die Stadt steht für Innovation, Design und Lebensfreude – genau das, was unsere Marke verkörpert. Wir freuen uns, den Münchnerinnen und Münchnern unsere LifeWear-Philosophie näherzubringen und Teil dieser lebendigen Stadt zu werden.“

Exklusive Aktionen zum Auftakt

Zur Feier der Eröffnung warten bis 15. November 2025 attraktive Angebote: beliebte LifeWear-Klassiker wie Soufflé-Strickwaren, PUFFERTECH-Jacken und HEATTECH sind zu reduzierten Preisen erhältlich. Wer zusätzlich die UNIQLO-App nutzt und seine Einkäufe im Store scannt, hat die Chance, eine Reise für zwei Personen nach Japan zu gewinnen.

Mit der erfolgreichen Eröffnung in der Leopoldstraße festigt UNIQLO seine Präsenz in Deutschland – und zeigt, dass funktionale Mode, minimalistisches Design und japanische Qualität auch in München einen festen Platz gefunden haben.