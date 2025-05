UNISPORT eröffnet neuen Flagship-Store im Herzen Münchens

Mit großer Vorfreude verkündet UNISPORT die Eröffnung seines neuen Flagship-Stores in München – und setzt damit einen bedeutenden Meilenstein in der europäischen Expansionsstrategie der Marke. Nach erfolgreichen Store-Konzepten in Paris, Kopenhagen, Stockholm und Oslo bringt UNISPORT seine einzigartige Mischung aus Fußballleidenschaft, Innovation und Community-Nähe nun in die bayerische Landeshauptstadt.

Auf 900 Quadratmetern Fußballkultur in der Neuhauser Straße 5 lädt UNISPORT alle Fußballfans ein, den Sport auf völlig neue Weise zu erleben. Das Store-Konzept geht weit über den klassischen Einzelhandel hinaus – es ist eine Hommage an die Faszination Fußball und ein lebendiger Treffpunkt für Fans, Spieler und Kreative gleichermaßen.

Was als temporärer Pop-up-Store zur letzten Europameisterschaft begann, ist nun zu einem dauerhaften Erlebnisraum gewachsen – mit einer klaren Mission: Fußball spürbar machen.

Highlights des Stores:

Boot Area : Münchens größte Auswahl an Fußballschuhen – mit exklusiven und limitierten Modellen führender Marken.

Trikot Area : Ein umfassendes Sortiment an National- und Vereinsjerseys – von der deutschen Nationalmannschaft bis zu internationalen Top-Clubs.

Activation & Customization Zone : Raum für Kreativität – mit individuellen Produktanpassungen, interaktiven Mitmach-Aktionen und Workshops.

Play Zones & FIFA-Bereich: Fußball nicht nur kaufen, sondern erleben – spielerisch, interaktiv, gemeinschaftlich.

Das Store-Design setzt dabei neue Maßstäbe: Inspiriert vom Spielertunnel im Stadion, durchzieht eine klare visuelle Sprache aus kühnen Farben und markanten Tribal-Elementen die drei Etagen. Jedes Detail spiegelt die DNA von UNISPORT wider – urban, dynamisch, authentisch.

Mit dem neuen Store in München schlägt UNISPORT ein neues Kapitel auf – und lädt alle ein, Teil dieser Bewegung zu werden. Der Store ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen, sondern ein Ort zum Erleben, Begegnen und Begeistern.

Eröffnung: Ab sofort in der Neuhauser Straße 5 – direkt in der Münchner Innenstadt.