Unsinniger Donnerstag auf dem Viktualienmarkt

Am Unsinnigen Donnerstag am 12. Februar laden die Märkte München gemeinsam mit der Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla zu einem stimmungsvollen Weiberfasching auf dem Viktualienmarkt ein. Unter dem Motto „Fasching hat Herz“ erwartet die Besucher*innen ein buntes Faschingsprogramm mitten im Herzen der Stadt.

Eröffnet wird die Veranstaltung um 14 Uhr auf der Bühne im Biergarten mit Grußworten von Bürgermeister Dominik Krause sowie Dr. Inken Wuttke, stellvertretende Leiterin des Kommunalreferats. „Mit dem Unsinnigen Donnerstag startet in München die heiße Phase des Faschings. Am Viktualienmarkt zeigen die örtlichen Faschingsclubs ihre tollen Shows und Kostüme. Ich freue mich auf eine fröhliche und bunte Veranstaltung“, so Bürgermeister Dominik Krause.

Im Anschluss sorgen verschiedene Faschingsgesellschaften mit ihren Prinzenpaaren und Garden bis 20 Uhr für ausgelassene Stimmung. Ein besonderer Höhepunkt ist der Auftritt der Tanzenden Marktweiber, der um circa 18 Uhr geplant ist. Musikalisch begleitet wird das Programm von der Liveband „Spezlwirtschaft“, die mit schwungvoller Faschingsmusik zum Mitschunkeln und Feiern einlädt.