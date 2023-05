Unterhaching: 79-Jährige kracht mit PKW gegen Baum

Am Montag, 22.05.2023, gegen 17:25 Uhr, fuhr eine 79-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Opel Pkw auf der Biberger Straße in Unterhaching in stadteinwärtiger Richtung. An der Einmündung zur Leipziger Straße beabsichtigte die 79-Jährige nach den ersten Ermittlungen nach links in diese abzubiegen. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch den Unfall wurde die 79-Jährige leicht verletzt.

Der Pkw wurde schwer beschädigt und musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt nach derzeitigem Stand mehrere Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Leipziger Straße in westlicher Fahrtrichtung zeitweise komplett gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.