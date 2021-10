Unterhaching: Brand eines Einfamilienhauses

Am Freitag, 01.10.2021, gegen 04:00 Uhr, wurde die Feuerwehr über einen Brand eines

Einfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße in Unterhaching informiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei stand der Dachstuhl des

Gebäudes in Flammen. Die beiden Bewohner konnten das Einfamilienhaus unverletzt

verlassen. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Schaden am Gebäude auf weit über

hunderttausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Kommissariat 13 der

Münchner Kriminalpolizei geführt.